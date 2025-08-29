Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
29. 8. 2025,
16.30

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poplave opozorilo padavine nevihta Hrvaška

Petek, 29. 8. 2025, 16.30

23 minut

Na Hrvaškem rdeče opozorilo zaradi neviht

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Veter, nevihta | Postopno umirjanje vremena z več sonca je pričakovati v nedeljo. | Foto Shutterstock

Postopno umirjanje vremena z več sonca je pričakovati v nedeljo.

Foto: Shutterstock

Hrvaški meteorološki zavod (DHMZ) je za današnje popoldne in večer na severnem in srednjem Jadranu izdal rdeče opozorilo zaradi neviht z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki lahko povzročijo poplave. Za soboto je rdeče opozorilo izdal za srednji Jadran in južno Dalmacijo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

DHMZ je za danes rdeče opozorilo izdal za območja Reke, Knina in Splita. Dodal je, da bo nestabilno tudi vreme v notranjosti države.

Hrvaški vremenski portal Istramet je medtem poročal, da je danes v Bujah padla rekordna količina padavin, in sicer 172 litrov dežja na kvadratni meter, kar je nekajkrat več od mesečnega povprečja. Močno je deževalo tudi v Novigradu in Umagu.

DHMZ, rdeče opozorilo za petek, 29. avgust 2025. | Foto: DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod DHMZ, rdeče opozorilo za petek, 29. avgust 2025. Foto: DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod

Za soboto je meteorološki zavod rdeče opozorilo izdal zaradi nevarnosti neviht na območju Knina, Splita in Dubrovnika. V noči na soboto in v soboto pričakujejo obilne padavine v južni Dalmaciji, kjer bi lokalno lahko padlo do sto litrov dežja na kvadratni meter, so opozorili. Zaradi tega obstaja tveganje hudourniških poplav in poplav v mestih.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
poplave opozorilo padavine nevihta Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.