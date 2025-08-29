Hrvaški meteorološki zavod (DHMZ) je za današnje popoldne in večer na severnem in srednjem Jadranu izdal rdeče opozorilo zaradi neviht z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki lahko povzročijo poplave. Za soboto je rdeče opozorilo izdal za srednji Jadran in južno Dalmacijo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

DHMZ je za danes rdeče opozorilo izdal za območja Reke, Knina in Splita. Dodal je, da bo nestabilno tudi vreme v notranjosti države.

Hrvaški vremenski portal Istramet je medtem poročal, da je danes v Bujah padla rekordna količina padavin, in sicer 172 litrov dežja na kvadratni meter, kar je nekajkrat več od mesečnega povprečja. Močno je deževalo tudi v Novigradu in Umagu.

DHMZ, rdeče opozorilo za petek, 29. avgust 2025. Foto: DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod

Za soboto je meteorološki zavod rdeče opozorilo izdal zaradi nevarnosti neviht na območju Knina, Splita in Dubrovnika. V noči na soboto in v soboto pričakujejo obilne padavine v južni Dalmaciji, kjer bi lokalno lahko padlo do sto litrov dežja na kvadratni meter, so opozorili. Zaradi tega obstaja tveganje hudourniških poplav in poplav v mestih.