Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
20.17

Na Korziki med nevihto umrl nemški turist

Korzika, reka, Fango | Med neurjem je reka La Fango po navedbah gasilcev zelo hitro narasla. V iskanju sprva pogrešanega Nemca je sodelovalo 12 gasilcev, šest posebnih reševalcev iz vode in helikopter. Moškega so nato 300 metrov stran našli mrtvega. (Fotografija je simbolična.) | Foto Guliverimage

Med neurjem je reka La Fango po navedbah gasilcev zelo hitro narasla. V iskanju sprva pogrešanega Nemca je sodelovalo 12 gasilcev, šest posebnih reševalcev iz vode in helikopter. Moškega so nato 300 metrov stran našli mrtvega. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Guliverimage

Na francoskem otoku Korzika v Sredozemskem morju je med neurjem umrl nemški turist, ki se je utopil v naraščajoči reki. 45-letnika je med kopanjem v reki Fango v bližini kraja Galeria na severozahodu otoka namreč presenetilo hitro naraščanje vode, so sporočili gasilci. Reševalcem je uspelo rešiti njegovo ženo ter dva otroka.

V času nesreče je na Korziki veljala druga najvišja stopnja nevarnosti za neurje – oranžna, oblasti pa so opozarjale na nevihte z vetrom do 170 kilometrov na uro, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med neurjem je reka La Fango po navedbah gasilcev zelo hitro narasla. V iskanju sprva pogrešanega Nemca je sodelovalo 12 gasilcev, šest posebnih reševalcev iz vode in helikopter. Moškega so nato 300 metrov stran našli mrtvega.

Župan občine obžaluje, da sistem za opozarjanje še ni uveden

Župan občine Galeria je obžaloval, da za poplavno ogroženo dolino še ni bil uveden sistem za opozarjanje pred izrednimi vremenskimi pojavi FR-Alert, ki bi v takšnih primerih poslal opozorilo na vse mobilne telefone v regiji.

Neurje je sicer povzročilo tudi izpad elektrike za približno 60 tisoč prebivalcev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

