Požare v Los Angelesu razpihuje močan veter, število žrtev naraslo na 25

Število smrtnih žrtev požarov v Los Angelesu je v torek naraslo na 25. Gasilci še naprej opozarjajo, da nevarnosti ni konec, saj bi močni vetrovi, ki širijo plamene, lahko popustili šele v četrtek. Policija je na prizadetih območjih aretirala več kot deset ljudi, trije med njimi so osumljeni požiga, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na območju požara Eaton je do zdaj umrlo 17 ljudi, še osem življenj je zahteval požar Palisades. Najmanj 13 ljudi je prijavljenih kot pogrešanih. Svoje domove je zaradi požarov moralo zapustiti več kot 90 tisoč ljudi, skupno pa je uničenih ali poškodovanih več kot 12 tisoč objektov.

Gasilci trenutno nadzorujejo le 14 odstotkov območja požara Palisades in približno tretjino požara Eaton. V okviru tega opozarjajo, da nevarnosti še ni konec. Močni vetrovi bi lahko popustili šele v četrtek, ko naj bi se spustile tudi temperature. Danes naj bi posamezni sunki lahko dosegli do 110 kilometrov na uro.

Policija išče odgovorne za požare

Policija je v povezavi s požarom Palisades aretirala 14 ljudi, med katerimi je trojica osumljena požiga. Preostale je aretirala zaradi kršenja policijske ure, lažnega izdajanja za gasilce in policiste, vandalizma ter vlomov.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je medtem v torek izdal odlok, ki za tri mesece prepoveduje ponudbe za nepremičnine na prizadetih območjih, ki so nižje od tržne vrednosti nepremičnin pred izbruhom požarov.

"Žalujoče družine še najmanj potrebujejo pohlepne špekulante, ki izkoriščajo njihovo bolečino," je dejal Newsom in dodal, da je od žrtev slišal, da so jim ponujali zneske v gotovini daleč pod tržno vrednostjo – v nekaterih primerih celo, ko so njihovi domovi še vedno goreli.