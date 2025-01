Nehumano: Najemodajalci v LA zvišujejo cene

Pet dni po začetku uničujočih požarov, ki so opustošili Pacific Palisades in ki so številne pognali v beg, so se ti znašli pred novo oviro, saj jim brezvestni lastniki stanovanj otežujejo iskanje bivališča. "Cene so podivjale, to je sramotno," je za AFP povedala ena od evakuirank. Prebivalci pogorelih sosesk so jezni: "Tega ne bomo trpeli, to je nezakonito!"

Več kot 150.000 ljudem je bilo ukazano, naj zapustijo svoje domove, četudi je ogenj morda zaobšel njihove domove. Dohodki ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, so višji od povprečja, in so očitno premamili tiste, ki vidijo v ujmi priložnost za dobiček.

"Odzvali smo se na oglas za hišo, ki so jo oddajali za 17 tisoč dolarjev (približno 16.200 evrov) na mesec. Rekli so nam, da je ne dobimo, če ne plačamo 30 tisoč dolarjev (28.500 evrov). Rekli so mi, da imajo ljudi, ki so pripravljeni ponuditi več in plačati z gotovino. To je popolnoma noro," je povedala ena od prebivalk ogroženih sosesk.

V javnosti krožijo zgodbe kot jo je razkril povedal televizijski producent Alex Smith, ki je bil prav tako prisiljen zapustiti svoj dom. "Imam prijatelje, ki so rezervirali hotel zunaj Los Angelesa, in ko so prispeli tja, so od njih zahtevali več denarja."

Ta praksa je razjezila kalifornijskega državnega tožilca Roba Bontea, ki je včeraj opozoril, da je nezakonita. "Višanje cen je nezakonito in tega ne bomo trpeli." Dodal je, da bodo pogoltni lastniki nastanitev za višanje cen odgovarjali in da jih bodo sodno preganjali. Zagrožena kazen za takšno ravnanje naj bi bila do leto dni zapora. Zakon določa, da v primeru razglasitve izrednih razmer - kakršen je na primer požar, ki ni pod nadzorom - najemodajalci ne smejo zvišati cen za več kot 10 odstotkov.

Algoritmi ne smejo biti izgovor

To velja tako za mala podjetja kot za mega-korporacije, katerih avtomatizirana orodja uporabljajo ponudbo in povpraševanje za določanje cen. "Če so ti algoritmi povzročili, da so cene po razglasitvi izrednih za več kot 10 odstotkov višje kot prej, je s tem prekršen zakon," je pojasnil Bonte.

"Ugotoviti morajo, kako prilagoditi svoje cene v skladu z zakonodajo. Če to pomeni odstopanje od njihovega algoritma, tudi prav."

Številni so se znašli v hudi stiski. Prtal Index.hr poroča o enem od upokojencev, ki od ukaza za evakuacijo naprej spi v svojem avtomobilu. Stavbe v kateri je zadnjih 20 let živel v subvencionirani garsonjeri, v Pacific Palisades, ni več. Skupaj z njo je izginilo tudi jamstvo o nezviševanju najemnine. Skrbi ga, da njegova pokojnina v mestu, kjer so se najemnine v zadnjih desetih letih podvojile ne bo več zadoščala, težavo pa bo verjetno še dodatno poslabšal nenaden prihod velikega števila ljudi, ki potrebujejo novo bivališče.