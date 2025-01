Gasilci v Los Angelesu se še vedno borijo s požari, ki so doslej uničili več tisoč stavb, umrlo pa je 25 oseb. Največji požar je zajel sosesko Pacific Palisades, kjer so ognjeni zublji uničili domove številnih zvezdnikov, med njimi tudi slovenskega skladatelja Anžeta Rozmana, ki se je čez lužo preselil leta 2018.

S partnerko sta na varnem

"Pacific Palisades je bil prvi kraj, kjer sem se po selitvi iz Slovenije počutil kot doma. Moje srce je zlomljeno, saj je celotna skupnost izbrisana," je glasbenik zapisal pod vrsto fotografij in posnetkov. Te je objavil na družbenem omrežju Instagram in prikazujejo posledice požara, ki je med drugim uničil tudi njegov dom.

Ob tem se je zahvalil vsem, ki so mu izrazili pomoč in podporo, in dodal, da je njegova družina na varnem. "Še vedno sva srečna, tudi v teh okoliščinah. Nisem najboljši z besedami, zato je to vse, kar lahko za zdaj zapišem," je sklenil. V komentarjih so se oglasili tudi številni slovenski glasbeniki, ki so Rozmanu prav tako izrazili podporo.

Kasneje je delil še posnetek z njegovega balkona, ki prikazuje, kako je požar v nekaj urah zajel njegovo hišo.

Dvakrat nominiran za nagrado emmy

Šestintridesetletni Rozman, ki se je pred sedmimi leti iz Ljubljane preselil v Los Angeles, že dobrih šest let sodeluje z mojstrom filmske glasbe Hansom Zimmerjem. V zadnjih letih je bil dvakrat nominiran za prestižno nagrado emmy, prvič za svoje delo pri dokumentarni seriji Prehistoric Planet, drugič pa za serijo o Davidu Beckhamu.

Pri ustvarjanju glasbe tesno sodeluje s partnerko Karo Talve, prav tako skladateljico, s katero sta se decembra 2023 tudi poročila.

Anže Rozman pri ustvarjanju glasbe sodeluje z izbranko Karo Talve. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: