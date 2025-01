Turški notranji minister Ali Yerlikaya je dejal, da so v okviru preiskave požara v hotelu doslej aretirali devet ljudi, med njimi lastnika hotela.

Yerlikaya je še sporočil, da so bila trupla 45 žrtev predana njihovim družinam, medtem ko se na forenzičnem inštitutu izvajajo testi DNK za identifikacijo preostalih trupel.

Požar je izbruhnil v torek zgodaj zjutraj v smučarskem letovišču Kartalkaya, približno 295 kilometrov vzhodno od Istanbula. Na kraj nesreče so bile poslane številne nujne službe iz sosednjih mest, vključno z gasilci, ekipami za odzivanje na nesreče in zdravstvenimi ekipami, prav tako so na pomoč prileteli tudi helikopterji.

Iz hotela so evakuirali približno 230 ljudi, preiskava vzroka požara pa poteka.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je za danes v Turčiji razglasili nacionalni dan žalovanja.