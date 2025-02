Po obsežnem požaru: požarna varnost za dijake zagotovljena, a vsi še ne morejo v svoje sobe

Življenje v Dijaškem domu Ivana Cankarja se je po požaru že vrnilo v ustaljene tirnice, je danes poročala TV Slovenija. V delu stavbe, kjer je gorelo, so že zamenjali okna in vgradili sistem požarne varnosti. A v dom se še niso vrnili vsi dijaki.

Detektorje plina, ročne javljalce in sirene, ki so vsi brezžični, so postavili v manj kot tednu dni, je povedal Šemso Mujanović, ravnatelj dijaškega doma.

Čeprav bi se dijaki, ki so se zaradi požara preselili v sosednjo stavbo, v sobe lahko že vrnili, se bo to po odločitvi pristojnih zgodilo šele s prihodnjim šolskim letom, so še poročali na televiziji.

V nadaljevanju, kot so v domu napovedali kmalu po požaru, bodo namestili tudi kamere po hodnikih, ki bi delovale le ponoči, pri čemer pa morajo urediti še vse glede zahtev področne zakonodaje.

Foto: Ana Kovač

Požar izbruhnil ob štirih ponoči

Požar je v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani izbruhnil 30. januarja okoli 4. ure.

V požaru je bilo ranjenih 11 dijakov, eden je bil močno opečen, nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skakali skozi okna v prvem nadstropju.

V nedeljo se je nato v dom vrnilo 384 od 621 dijakov. Dijakom so ves teden nudili psihosocialno podporo in razbremenilne pogovore, kar so v nedeljo v precejšnjem številu koristili, so takrat pojasnili v domu.

V stavbo B, kjer je zagorelo, se je zaenkrat vrnilo 250 od približno 430 dijakov, ki tam bivajo.

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Preiskava še v teku

Na policiji so po požaru sporočili, da preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Dodali so, da jepožar uničil večino sledov, zato je preiskava zahtevna in lahko traja dalj časa.

Na Policijski upravi Ljubljana so dan po požaru dodatno za STA pojasnili še, da sum storitve kaznivega dejanja preiskujejo, ker je požar sploh nastal. Opozorili so, da to ne pomeni nujno, da že imajo osumljenca ali da se bodo sumi potrdili.

Preiskava požara pa da lahko traja mesece, saj morajo zaključiti delo kriminalisti in forenziki, opravili pa bodo tudi pogovore, pregledali morebitne varnostne kamere in druge dokaze, so pojasnili.

Foto: Siol.net

