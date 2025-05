Slovenski kvartet v petek na diamantni ligi v Dohi

Četverica slovenskih atletov bo nastopila na petkovi diamantni ligi v Dohi. Na tretji postaji sezone najprestižnejših mitingov na svetu bodo tekmovali Kristjan Čeh v metu diska, Tina Šutej v skoku s palico, Neja Filipič v troskoku in Matic Ian Guček v teku na 400 m ovire.

Potem, ko na uvodnih diamantnih mitingih leta na Kitajskem ni bilo slovenskih predstavnikov, se bodo štirje pomerili s tekmeci v Katarju, med katerimi bo na stadionu 45 dobitnikov medalj iz olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Tako kot za slovenske bo tudi za preostalo večino nastopajočih to poletni uvod v letos zelo dolgo sezono z vrhuncem v Tokiu, kjer bo svetovno prvenstvo namesto avgusta, kot je to običajno, šele v septembru.

Evropski prvak in svetovni podprvak Čeh se bo prvič pomeril v poletni sezoni. Tekmoval je sicer tudi 15. marca na 24. evropskem pokalu v metih v Nikoziji na Cipru, ko mu ni uspelo nadaljevati serije nepremagljivosti na teh tekmovanjih. S 65,69 metra je zasedel drugo mesto, zmago je zgrešil za osem centimetrov. Premagal ga je Nemec Henrik Jenssen s 65,77 m, ki bo tudi v Dohi.

V Katarju pa še ne bo tekmoval srebrni z lanskih OI v francoski prestolnici Mykolas Alekna, Litovec je še pred to sezono popravil svetovni rekord na (75,56 m). To mu je uspelo v Ramoni v ZDA aprila ob pomoči zelo močnega vetra. Na isti tekmi je tedaj drugi izid sezone dosegel Avstralec Matt Denny, bronast na lanskih OI.

Denny bo skušal v tretji sezoni v nizu osvojiti končno prvo mesto v diamantni seriji, Čeh pa prav tako tretjič slaviti v Dohi po letih 2023 (70,89 m) in 2024 (70,48 m).

To jima bo skušal preprečiti tudi Šved Daniel Stahl, nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak, ki ima skupaj s Čehom s 71,86 m šesti izidi vseh časov na svetu.

Šutej, srebrna marca letos na dvoranskem svetovnem in evropskem prvenstvu, bo imela najboljšo možno konkurenci na čelu s Catie Moon in Sandi Morris iz ZDA ter Kanadčanko Alysho Newman. Foto: Reuters

Šutej, srebrna marca letos na dvoranskem svetovnem in evropskem prvenstvu, bo imela najboljšo možno konkurenci na čelu s Catie Moon in Sandi Morris iz ZDA ter Kanadčanko Alysho Newman, ki osvajajo medalje na velikih tekmovanjih v zadnjem obdobju. Na startni listi je tudi Britanka Molly Caudery, svetovna dvoranska prvakinja leta 2024 in lanska zmagovalka diamantnega mitinga v Dohi.

Čeh bo tako kot Šutej v Mariboru, kjer bo med 24. in 29. junijem potekalo ekipno evropsko prvenstvo druge skupine, kapetan slovenske reprezentance. Tam bosta pomembno vlogo igrala tudi Filipič in Guček, ki pa se bosta v Dohi težko prebila v sam vrh svojih disciplin, kar je pričakovati od Čeha in Šutej.

Neja Filipič Foto: Reuters

A sta se Filipič in Guček na mednarodnih tekmah že dokazala. Prva je bila tako med drugim šesta na marčevskem dvoranskem SP in osma na dvoranskem EP, v letošnji zlati svetovni seriji pa je končala na drugem mestu. Guček, mladinski svetovni podprvak v Caliju 2022, je lani osvojil sedmo mesto na EP v Rimu.

Eno osrednjih imen mitinga v Katarju bo olimpijski zmagovalec na 200 m Letsile Tebogo iz Bocvane, ki je lani devetkrat tekel pod 20 sekundami na pol stadionskega kroga in je postal tudi najboljši atlet leta na svetu.

Matic Ian Guček Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Vse oči bodo uprte v večkratno olimpijsko in svetovno prvakinjo Shelly-Ann Fraser-Pryce. Jamajčanka in svetovna atletska ikona je zdaj stara 38 let in je osvojila rekordnih pet svetovnih naslovov v teku na 100 m.

Tretja najhitrejša vseh časov na 100 m (10,60 iz Lozane leta 2021) je nazadnje tekmovala na mitingu diamantne lige v Dohi leta 2021, kjer je zmagala z 10,84.