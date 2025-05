Američanka Sydney McLaughlin-Levrone je atletskem grand slamu v Miamiju v teku na 400 m z ovirami s časom 52,07 sekunde postavila najboljši izid sezone na svetu. Dvakratna olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka je dosegla dvanajsto zmago v nizih na finalnih tekih.

V tem času je šestkrat popravila svetovni rekord, ki ga je iz 52,16 spustila na 50,37 sekunde. Petindvajsetletna McLaughlin-Levrone je tokrat za skoraj dve sekundi ugnala vse tekmice, druga je bila Jamajčanka Andrenette Knight s 54,08.

Na 400 m je Američan Jacory Patterson, tretji na dvoranskem SP marca letos v Nanjingu, tudi tekel izid sezone s 43,98, kar je njegov osebni rekord, drugi je bil Jereem Richards iz Trinidada in Tobaga s 44,32.

Američan Kenny Bednarek, olimpijski in svetovni podprvak na 200 m, je na pol krajši razdalji tekel 9,79 in ugnal Jamajčanka Obliqueja Sevilleja (9,84), pri tem pa je pihal premočan veter v hrbet (+2,4 m/s). Med atletinjami je na 100 m slavila Jamajčanka Ackera Nugent z 11,09 in na 24 stotink prehitela drugouvrščeno rojakinjo Megan Tapper.

Po tretjem dnevu tekmovanja v Miamiju v noči na ponedeljek po slovenskem času bo naslednji miting za veliki slam v Philadelphii od 30. maja do 1. junija ter nato še v Los Angelesu med 27. in 29. junijem. Prvo od štirih tovrstnih tekmovanj je bilo v začetku aprila v Kinstonu na Jamajki. Tridnevna tekmovanja grand slam je uvedel nekdanji ameriški zvezdnik Michael Johnson v želji po promociji atletike.