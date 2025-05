Svetovni prvak Fred Kerley zanika aretacijo

Nekdanji svetovni prvak v teku na 100 m Fred Kerley je zanikal, da je bil aretiran, kot naj bi navajali mediji konec prejšnjega tedna. Dejal je, da je bil priprt zato, ker je po "fizičnem prepiru" izkoristil svojo pravico do molka, dokler ni bil prisoten njegov odvetnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški atlet je konec tedna izpustil tekmo za grand slam v Miamiju, potem ko ga je prejšnji četrtek pridržala policija v okrožju Broward na Floridi. Zapisi o aretacijah so pokazali, da je bil Kerley, ki bo v sredo dopolnil 30 let, aretiran zaradi obtožbe o dotiku ali udarcu in je ostal v zaporu od zgodnjih petkovih ur po lokalnem času.

Kerley, ki je osvojil zlato na 100 m na svetovnem prvenstvu leta 2022 in bron v isti disciplini na olimpijskih igrah v Parizu, je v izjavi dejal, da je bila aretacija posledica "nesporazuma".

"Moja aretacija ni bila posledica nobenega kaznivega dejanja"

Poročila pravijo, da je bil Američan aretiran po incidentu v uradnem hotelu za grand slam, pred drugo postajo novega tekmovanja pod okriljem Michaela Johnsona. "Čeprav je prišlo do fizičnega prepira, moja aretacija ni bila posledica nobenega kaznivega dejanja," je Kerley zapisal na Instagramu.

"Nasprotno, to je bila posledica moje odločitve, da uveljavim pravico do molka, dokler pravni svetovalec ni prisoten. Odločil sem se, da ne bom govoril z organi pregona brez svojega odvetnika, in samo zaradi tega razloga sem bil priprt," je dodal.

Kerley, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 osvojil tudi srebrno medaljo na 100 m, se je opravičil svojim oboževalcem in dodal, da "ga je izkušnja ujela nepripravljenega".