Levica pričakuje odstop generalnega direktorja policije Senada Jušića. V oči bode predvsem dogajanje v centru za zaščito in varovanje, ki ga je težko opravičevati, so sporočili po sestanku z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem. Če odstopa Jušića ne bo, se bodo glede glasovanja ob interpelaciji Poklukarja v poslanski skupini še pogovorili.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je po današnjem sestanku poslancev z ministrom Boštjanom Poklukarjem ocenil, da so imeli odkrit pogovor, predvsem glede "političnih implikacij, ki jih imajo vsi očitki". Bolj kot očitki iz interpelacije Poklukarja, ki so politično orodje opozicije, so po njegovi oceni kritična razkritja nepravilnosti pri delovanju centra za varovanje in zaščito.

"Nekdo dejansko nosi tudi objektivno odgovornost za to stanje in zelo težko je to delovanje nekaterih na centru za varovanje zaščito opravičevati. Težko je zagovarjati, da se po več kot 14 mesecih šele sedaj odpravljajo stvari. Za te so verjetno številni vedeli dlje časa in seveda prvi neposredni odgovoren za to je direktor," je Vatovec dejal o sporočilu, ki so ga predali ministru.

V Levici tako pričakujejo odstop generalnega direktorja policije, ocenjujejo namreč, da bi ta poteza lahko razbremenila in ubranila ugled policije, pa tudi ministrstva za notranje zadeve ter tudi celotne vlade in koalicije.

Kot je dodal šef poslancev Levice, ima seveda minister svoj pogled na dogajanje, verjetno je generalni direktor naredil tudi marsikatero dobro stvar v tem mandatu.

O tem, ali minister Poklukar ob prihajajoči interpelaciji lahko ostane na položaju, pa je ocenil, da bo vse "odvisno od tega, kako se bodo stvari odvile". Nekatere ministrove razlage so po mnenju Vatovca tudi deloma upravičene. "Ampak mislim, da se ta trenutek ne pogovarjamo toliko izključno o odgovornosti ministra za notranje zadeve, ampak predvsem o dogajanju na policiji. Če se že praktično cel mandat pogovarjamo o političnem vmešavanju v delu policije, se dajmo držati te ločnice. Generalni direktor je tisti, ki skrbi za red in za to, da policija deluje tako, kot mora delovati. V tem primeru ni bilo tako," je dejal.

Podpora Poklukarju bo znana v naslednjih dneh

Podpora Levice ministru ob prihajajoči interpelaciji je tako po napovedih Vatovca odvisna od tega, kako se bodo stvari odvile v naslednjih dneh. Po njegovih besedah jim je tudi minister dejal, da razume njihov položaj, zato so "zdaj pravzaprav v pričakovanju tega, kakšno potezo bo on potegnil". Odgovornost šefa policije je namreč po oceni Levice večja in ni neposredno povezana z interpelacijo, bo pa na njihovo glasovanje vplivalo tudi razreševanje tega problema.

V primeru, da Jušić ne bo odstopil, pa se bodo v poslanski skupini pogovarjali o nadaljnjih korakih in postopanju ob glasovanju o ministrski usodi Poklukarja. Izrecne podpore Poklukarju sicer ob tem ni izrazil.

Neomajne podpore Poklukar prav tako ne uživa v koalicijski SD, tudi poslanci slednje so se danes sestali z ministrom. Izjavo po srečanju bodo podali popoldne, že v ponedeljek pa so povedali, da pričakujejo ponovljen razpis za generalnega direktorja policije. "Ne vem, če nas lahko prepriča, ne da ponovi razpis," je ob tem dejal prvak SD Matjaž Han.