Legendarno slovensko podjetje, ki je zaznamovalo zimske olimpijske igre v Sarajevu

Februarja bo minilo 40 let od odprtja enega najpomembnejših športnih dogodkov v zgodovini bivše Jugoslavije, na katerem je Slovenija pustila pomemben pečat - XIV. Zimskih olimpijskih iger, ki so potekale v Sarajevu. Mesto je med 8. in 19. februarjem leta 1984 postalo prizorišče svetovnega združevanja, strpnosti in športne tekmovalnosti.

V zgodovino Slovenije se je z zlatimi črkami zapisal Jure Franko, ki je kot prvi športnik na zimskih olimpijskih igrah osvojil srebrno odličje za Jugoslavijo in s tem tudi za Slovenijo. Njegov izjemen dosežek je postal del bogate dediščine in ponosa, ki ga nosi slovenski šport. Simbol zimskih olimpijskih iger je takrat predstavljala priljubljena maskota Vučko, ki jo je ustvaril slovenski akademski slikar in karikaturist Jože Trobec. S svojo prijazno podobo je takoj osvojil srca občinstva in postal ikona tega olimpijskega dogodka.

Dogodka se s ponosom spominjajo tudi v podjetju Gorenje iz Velenja, ki je postalo uradni pokrovitelj XIV. ZOI Sarajevo. Gorenje Elrad je postalo ekskluzivni dobavitelj antenskih naprav olimpijskih iger, podjetje Gorenje TGO pa ekskluzivni dobavitelj televizijskih sprejemnikov in sistema teleks. S TV-ekrani so opremili press-center, tiskovno središče in olimpijsko ter novinarsko naselje. Podjetje je tako v Sarajevu posodilo 2.140 televizorjev, njihov zaslužek pa je takratni propagandist podjetja g. Hinko Dermol ocenil na približno 150 milijonov dinarjev.

Gorenje je danes ena najbolj cenjenih in uveljavljenih slovenskih blagovni znamk, saj se ponaša z več kot 70-letno tradicijo. Prepoznavnost in razvoj malih in velikih gospodinjskih aparatov ustvarja z dobrim razumevanjem kupčevega vsakdana, premišljenim oblikovanjem, naprednimi tehnološkimi inovacijami in visokimi okoljskimi standardi. Od leta 2018 je upravljanje blagovne znamke Gorenje vpeto v Hisense Europe kot del skupine Hisense, v okviru katere se uspešno razvija, ima dostop do novih trgov, predvsem pa do novih znanj in priložnosti za še hitrejši tehnološki napredek. Blagovna znamka Gorenje je skozi čas premikala meje ter izdelke razvijala skladno z zadnjimi trendi ali pa je trende celo narekovala. Prepoznavnost blagovne znamke Gorenje se postavlja ob bok največjim svetovnim proizvajalcem bele tehnike.

Začetki podjetja segajo v majhno delavnico v vasici Gorenje

Začetki izdelave priljubljenih gospodinjskih aparatov in bele tehnike segajo v leto 1950 v majhno delavnico v vasici Gorenje blizu Velenja. Sprva so se osredotočali na izdelavo štedilnikov in peči na trda goriva. S koncem 60. let so postali pionirji licenčnih pralnih strojev v Jugoslaviji, hkrati so začeli razvijati tudi kompresorske hladilnike.

Foto: Gorenje Leta 1963 so začeli razvijati lastne gospodinjske aparate in se usmerili na zahtevna evropska tržišča. Kmalu po tem je Gorenje vzpostavilo fleksibilno servisno službo in prav zanesljiva podpora kupcev je tudi v prihodnjem obdobju pozitivno vplivala na ugled in razvoj blagovne znamke.

Pomemben mejnik je bila ustanovitev lastnega oblikovalskega oddelka leta 1971. Po osamosvojitvi Slovenije je Gorenje doseglo razvojni preboj s predstavitvijo inovativnega pralnega stroja Gorenje Simple&Logical, ki ni bil le tehnološko napreden, temveč je ponudil tudi izjemno enostavno upravljanje.

Pralni stroj Gorenje Simple&Logical je leta 1996 predstavljal svetovno inovacijo elektronskega upravljanja na dotik.

V obdobju med letoma 2000 in 2010 je oblikovanje postalo jedro blagovne znamke Gorenje. Postali so prva blagovna znamka gospodinjskih aparatov, ki je pri oblikovanju izdelčnih linij združila moči s priznanimi oblikovalskimi studii in imeni, kot so Pininfarina, Ora-Ïto, Karim Rashid in Phillipe Starck.

Legendarni Volkswagnov "bulli" je leta 2016 navdihnil ekskluzivno podobo hladilnika Gorenje Retro Special edition. Hladilniki iz linije Retro so kombinacija osupljivega vintage dizajna in napredne tehnologije. Foto: Gorenje

Danes je pametni dom na dosegu roke

Gorenje nenehno stremi k poenostavljanju življenja svojih uporabnikov, kar se odraža v inovativnih izdelkih. Nova generacija pralnih in sušilnih strojev WaveActive, predstavljena leta 2018, ter pomivalnih strojev UltraClean iz leta 2021 z UV-tehnologijo za sterilizacijo posode in inovativnim ventilatorskim sistemom za popolno sušenje posode iz leta 2022 predstavljajo vrhunec te filozofije. Vgradne pečice OptiBake, uvedene leta 2021, prinašajo številne novosti, vključno s posebnim načinom pečenja s pomočjo pare.

Vse aparate nove generacije odlikujejo inženirske rešitve, ki prispevajo k večji energijski učinkovitosti in varčni porabi električne energije ter manjši porabi vode. Gorenje je stopilo tudi korak naprej z uvedbo povezljivosti svojih izdelkov, ki tako omogočajo upravljanje pametnega doma prek spletne aplikacije ConnectLife.

Srebrna nagrada Eco Vadis 2023, ki jo je prejelo podjetje Hisense Europe, napoveduje poudarek na trajnostnem razvoju. Gorenje si prizadeva za 96-odstotno reciklažo odpadkov, uvedbo stoodstotno reciklabilne embalaže, zmanjšanje transportnih emisij CO2 ter druge okoljske pobude. Vse to odraža zavezanost blagovne znamke Gorenje k trajnostnim izdelkom in trajnostni podobi. V ospredju ostaja ključna vrednota - pozornost do uporabnikov, ki se kaže v iskanju sočutnih, smiselnih in praktičnih idej ter nenehnem preseganju ustaljenih navad z zagotavljanjem enostavne in kakovostne uporabniške izkušnje.