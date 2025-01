NLB prodala obveznice v višini 500 milijonov evrov

Obveznice bodo predvidoma izdane čez teden dni, v izplačilo pa bodo dospele 21. januarja 2029, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila eno leto prej, so sporočili iz NLB.

"Obseg naročil je dosegel najvišjo vrednost pri več kot 1,9 milijarde evrov, kar je NLB omogočilo znižanje pribitka za 35 bazičnih točk na 115 bazičnih točk nad vrednostjo obrestne zamenjave. To je najnižji pribitek, ki ga je doslej dosegla NLB, in kaže na moč kreditne sposobnosti NLB skupine ter zaupanje trga vanjo in v njene strateške ambicije," so v banki zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da je ponudba pritegnila več kot 110 uglednih globalnih in regionalnih vlagateljev, vključno z upravljavci skladov, pokojninskimi skladi, zavarovalnicami, finančnimi institucijami in drugimi vlagatelji. "Obveznice so bile alocirane vlagateljem iz EU, Združenega kraljestva, Azije, ZDA in drugih trgov," so navedli.

Član uprave NLB Archibald Kremser je ocenil, da uspešna ponudba obveznic ponazarja veliko povpraševanje in zaupanje vlagateljev v poslovanje in strategijo banke ter v pozitivne obete, ki jih je obveznici dodelila bonitetna agencija Moody's.

Organizatorji ponudbe obveznic so bili poleg NLB še BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe in Erste Group Bank. Banka Raiffeisen Bank International pa je sodelovala v vlogi višjega vodilnega soorganizatorja.