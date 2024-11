Skupina NLB v devetih mesecih z deset odstotkov višjim čistim dobičkom

Skupina NLB je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 427,5 milijona evrov čistega dobička, kar je deset odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček je bil višji predvsem zaradi ugodnih razmer v gospodarstvu in visokih obrestnih mer, so danes sporočili iz NLB.

Kot so dodali, so dober rezultat v višini 500,3 milijona evrov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, dosegli tudi z dobičkom pred oslabitvami in rezervacijami.

Čisti obrestni prihodki so se v primerjalnem obdobju povečali za 15 odstotkov in za dva odstotka glede na prejšnje četrtletje. Rast obrestnih prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani je bila posledica močne kombinacije rasti obsega in marže, medtem ko je bila četrtletna rast predvsem posledica prevzete Skupine SLS z lizinško dejavnostjo.

Zaradi ugodnih razmer v gospodarstvu višji dobiček

Bruto krediti strankam skupine so se od konca lanskega leta povečali za 14 odstotkov. Brez vpliva prevzema Skupine SLS je skupina NLB zabeležila osemodstotno rast, s povečanjem v višini 660,6 milijona evrov na kreditih prebivalstvu in 415,8 milijona evrov na kreditih podjetjem.

Povečanje depozitne baze v višini 641,2 milijona evrov glede na konec leta 2023 je zaznamovala stalna rast depozitov prebivalstva za štiri odstotke. Depoziti gospodarstva so se v tretjem četrtletju povišali in zabeležili desetodstotno četrtletno rast po znatnem znižanju depozitov gospodarstva v prvem polletju.

Čiste opravnine so se v devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečale za 13 odstotkov zaradi ugodnega vpliva gospodarske aktivnosti in večje angažiranosti v investicijskih skladih in bančnem zavarovalništvu ter izboljšanih pogojev pri ponudnikih storitev.

Na neto sproščanje oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja v višini 0,6 milijona evrov v tretjem četrtletju so vplivala poplačila v višini 4,1 milijona evrov in spremenjeni parametri tveganja v višini 1,4 milijona evrov kljub oblikovanju dodatnih rezervacij v višini 4,8 milijona evrov, predvsem v segmentu prebivalstva.

Skupina NLB je svoj potencial rasti povečala v septembru z uspešnim prevzemom Skupine SLS s hčerinskima lizing družbama v Sloveniji (Summit Leasing Slovenija) in na Hrvaškem (Mobil Leasing Zagreb). Integracija obeh je predvidena v drugem četrtletju prihodnjega leta.

"Pričakuje se, da bo prispevek združenih entitet v letu 2025 znašal okoli 20 milijonov evrov in bo do 2027 z nadaljnjo rastjo presegel 30 milijonov evrov letno," so navedli. Poleg tega bo rezultat NLB Skupine v letu 2025 na konsolidirani ravni še dodatno okrepljen z osmimi milijoni evrov iz naslova dodatnih sinergij financiranja, so dodali.

Vse banke v skupini so v devetmesečju poročale o dobičku in pozitivno prispevale k skupnemu rezultatu skupine. Najvišji je bil prispevek NLB v višini 171,6 milijonov evrov, sledila je beograjska NLB Komercijalna banka. Dobički vseh bank v primerjavi z letom prej so bili višji predvsem zaradi močne rasti kreditov in ustvarjanjem prihodkov iz opravnin. Banke v jugovzhodni regiji so k rezultatu skupine prispevale 57 odstotkov.

Brodnjak: Osredotočili se bomo na izboljšanje uporabniške izkušnje

"Medtem ko bomo s preudarnim upravljanjem tveganj in strateškimi naložbami še naprej zagotavljali finančno blaginjo skupine in gospodarstev regije, se bomo osredotočili tudi na izboljšanje uporabniške izkušnje svojih komitentov, zagotavljanje najboljše možne podpore, produktov in rešitev na področju financiranja nepremičnin, upravljanja premoženja, bančnega zavarovalništva in širitev digitalnega bančništva," je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe je dodal, da v nadzornem svetu močno podpirajo strategijo NLB Skupine, ki bo delničarjem zagotovila dodano vrednost. "Sprememba bančnega modela je nesporno dejstvo sedanjosti in prihodnosti, nadzorni svet pa je prepričan, da jo bo NLB Skupina uresničila," je povedal.