NLB je danes zaključila nakup družbe SLS Holdco, matične družbe Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb, med katerimi je hrvaški Mobil Leasing. Tako bo postala vodilna ponudnica lizinških storitev na slovenskem trgu in po skoraj treh desetletjih znova vstopila na hrvaški trg, so danes sporočili iz NLB.

"NLB Lease&Go in Summit Leasing bosta do združitve, ki se bo zgodila predvidoma v drugem četrtletju prihodnjega leta, delovali kot samostojni družbi. Mobil Leasing bo medtem tudi v prihodnje deloval kot ločena družba na hrvaškem trgu. Sprememb v poslovanju strank ne bo," so zapisali in dodali, da bodo poskrbeli, da bo proces integracije potekal čim bolj gladko.

NLB je novembra lani z družbo Apollo Global Management ter Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) sklenila pogodbo za pridobitev stoodstotnega deleža v družbi SLS Holdco. Regulatorna soglasja je za prevzem družbe prejela v začetku avgusta, med njimi konec junija tudi soglasje hrvaškega regulatorja trga finančnih storitev. V upravo Summit Leasinga bo imenovala še Marka Jeriča in Clausa Petra Müllerja iz NLB Skupine, so napovedali danes.

Brodnjak: To je še en korak v preobrazbi NLB Skupine

"Zaključek transakcije je še en korak v preobrazbi NLB Skupine v enega od regionalnih prvakov. Še toliko pomembnejši je, saj z njim NLB po skoraj 30 letih znova vstopa na hrvaški trg in tako postaja edina finančna institucija iz regije, ki ponuja vsaj eno obliko financiranja na vseh trgih nekdanje skupne države, ki še danes ostajajo med najpomembnejšimi trgovinskimi in poslovnimi partnerji," je povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Partner v Apollu Michele Raba je dejal, da so po sedmih uspešnih letih v lastništvu Summit Leasinga zelo ponosni na to, kar so dosegli. Izvršni direktor za finančne institucije pri EBRD Francis Malige je dodal, da je Summit Leasing prerasel v vodilno podjetje na trgu. "Prepričan sem, da bo Summit Leasing v lastništvu NLB še naprej uspešno posloval in prispeval k rasti v regiji," je še povedal.

Ker lizinške storitve dobro naslavljajo potrebe strank, se je skupina NLB odločila za postopno širitev te dejavnosti. Spomladi 2020 je na slovenski trg vstopila z NLB Lease&Go ter leta 2022 z novima družbama v Severni Makedoniji in v Srbiji. Vizija je, da ta dejavnost postane pomemben del skupine. Po njihovih navedbah so predvidevali, da bo z organsko rastjo v svoji zreli fazi k bilančni vsoti skupine prispevala več kot milijardo evrov.