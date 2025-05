Skupina NLB je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 125,8 milijona evrov čistega dobička, kar je deset odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki so se povečali za pet odstotkov na 312,2 milijona evrov. V banki so ob današnji objavi poslovnih rezultatov te označili kot dobre.

Čiste obresti so se v medletni primerjavi povečale za odstotek na 233,9 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa za 19 odstotkov na 78,3 milijona evrov, so sporočili iz banke.

Stroški so bili s 145,7 milijona evrov višji za 17 odstotkov, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami pa je bil s 158,5 milijona evrov za štiri odstotke nižji. Oblikovane oslabitve in rezervacije so ob 162-odstotni rasti dosegle 12,2 milijona evrov.

Bilančna vsota skupine je znašala 28,68 milijarde evrov, kar je dva odstotka več kot na začetku letošnjega leta in deset odstotkov več kot pred letom dni. Kot so pojasnili, je na medletno rast vplival septembra končan prevzem Skupine SLS.