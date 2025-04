Nogometni strateg Jose Mourinho je znova poskrbel za veliko medijsko pozornost. Portugalec, ki trenutno kot glavni trener vodi turškega prvoligaša Fenerbahče, je v sredo po koncu derbija v četrtfinalu turškega pokala pristopil k trenerju Galatasaraya Okanu Buruku in ga prijel za nos, poroča francoska agencija AFP.

Galatasaray je kot gost z dvema goloma Victorja Osimhena slavil z 2:1, Mourinho pa poraza svojega moštva na istanbulskem derbiju proti večnemu tekmecu ni najbolje prenesel.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je Mourinho zgrabil za nos trenerja zmagovite ekipe. O tem, kako močan je bil Mourinhov stisk, ni mogoče soditi, se je pa trener Galatasaray v slogu nogometašev takoj vrgel po tleh in si z dlanema pokril obraz.

Mourinhov vložek:

There's always drama with José Mourinho... 💥💥 pic.twitter.com/Vjnz9ETJEm — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 2, 2025

Vroče je bilo že na tekmi, saj so sodniki podelili tri rdeče kartone, enega za Fenerbahče in dva za goste. Fenerbahče, ki je trenutno drugi v turški ligi, ima dolgo zgodovino srditega rivalstva z Galatasarayem, vodilnim in dvakratnim branilcem naslova.

Konec februarja si je prislužil suspenz, štiri tekme prepovedi vodenja ekipe. Kaznovan je bil zaradi komentarjev po prvenstveni tekmi prav proti Galatasarayu. Foto: Reuters

Dvainšestdesetletni Mourinho, ki je v Turčijo prišel lani poleti, si je konec februarja prislužil suspenz, štiri tekme prepovedi vodenja ekipe. Kaznovan je bil zaradi komentarjev po prvenstveni tekmi prav proti Galatasarayu.

Nekdanji trener Chelseaja, Real Madrida in Manchester Uniteda je okrcal sojenje tekme v Turčiji. Glavni sodnik na tekmi je bil takrat Slovenec Slavko Vinčić. Dejal je tudi, da so na klopi Galatasaraya "skakali kot opice" kot odziv na sodniško odločitev.

Komentarji so mu prinesli očitke o rasizmu, kar je Portugalec zanikal. Buruk, sicer tudi nekdanji nogometaš Interja, je Mourinha obtožil rasne diskriminacije.

Turška nogometna zveza je portugalskemu trenerju ob tem naložila tudi več kot 40 tisoč evrov globe.