Mourinho zmago slavil kot otrok, ker ga je jezil VAR sodnik #video

Karizmatični portugalski trener Jose Mourinho se je zmage Fenerbahčeja s 3:2 v 11. krogu turške lige nad Trabzonsporjem veselil kot majhen otrok, ker ga je pred tem pošteno jezil sodnik v VAR sobi in so do zmage prišli v 12. minuti sodnikovega dodatka.

Enainšestdesetletni Portugalec Jose Mourinho je poleti prevzel turški Fenerbahče in pravi, da je že takrat vedel, da se bo moral boriti tudi proti sistemu, ne samo proti nasprotnikom. Po desetih odigranih tekmah je Fenerbahče pri sedmih zmagah in 23 točkah ter za vodilnim Galatasarayjem zaostaja za pet točk.

Nedeljska zmaga je bila več kot prigarana. Trabzonspor je po dveh posredovanjih iz VAR sobe prišel do vodstva z 2:1. Obakrat jim je VAR sodnik Atilla Karaoglan dosodil 11-metrovko. Obe so uspešno izvedli. Vendarle je Fenerbahče prišel do zmage, v 12. minuti dodatka je za 3:2 zadel Sofyan Amrabat. Pred tem je izid poravnal Edin Džeko. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je Mourinho stekel na zelenico in se vrgel po tleh kot majhen otrok. S soigralci je proslavljal zmago, kot bi osvojili naslov prvaka.

Jose Mourinho is having his best time in Türkiye 😭pic.twitter.com/C37ZUjF38a — Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2024

Po tekmi je v izjavi pojasnil, zakaj tako prešerno veselje. "Igralec tekme je bil Atilla Karaoglan! Nočem, da je še kdaj na naših tekmah. Borimo se proti sistemu. Atille Karoglana nismo videli na zelenici. Sodil je mladi trener, a vse niti je v ozadju vlekel Karaoglan. Bil je neviden, a je postal ključni mož tekme. Govorim v imenu navijačev Fenerbahčeja: nočemo ga več na naših tekmah. Nočemo, da je VAR sodnik, nočemo, da je glavni sodnik. Govorili so mi, da je tu situacija takšna, pa nisem verjel. A ja še huje. Igramo proti dobrim nasprotnikom, a to je še težje. Igramo tudi proti sistemu. Zato smo to zmago tako proslavljali." O sodnikih je zdaj tako glasno spregovoril, ker želi, da se situacija s sojenjem v turškem nogometu vendarle spremeni na bolje.