Kakšna vrnitev! Po dvojnem zlomu čeljusti že zabija gole. #video

Luka Majcen že štiri leta uspešno zabija gole v Indiji, zadnji dve sezoni v super ligi za Punjab. Nekdanji član Triglava je na prvi tekmi nove sezone utrpel hud nalet enega od tekmecev in moral na bolniško zaradi dvojnega zloma čeljusti. Napovedali so, da bo moral počivati šest do osem tednov. Z zaščitno masko na obrazu se je vrnil že po šestih. In to na kakšen način! Na tekmi sedmega kroga Punjab - Chennaiyin je zabil v 46. in 48. minuti za 1:1 in 2:1. S soigralci so na koncu zmagali s 3:2 in imajo zdaj 12 točk.

Majcen je bil izbran za igralca tekme. "Neverjetno! Dva gola, zelo lepo zame osebno, a vesel sem, da smo zmagali po porazu na prejšnji tekmi. Smo med prvimi tremi na lestvici, osredotočeni smo samo na zmage," je v prvi izjavi po tekmi dejal Majcen.

Pozneje je na Instagramu zapisal precej čustvene besede, saj je preživljal težke trenutke. "To sva več kot samo dva gola. To je za vse neprespane noči v zadnjem mesecu in pol. To je za vse sadne napitke, saj nisem mogel žvečiti. Boril sem se. Bil sem frustriran. Premagal sem vse demone, ki so se mi skušali prikrasti v glavo."