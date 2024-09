Luka Majcen, ki se ga dobro spomnimo iz vrst Triglava, zadnje dve leti v indijski super ligi igra za Punjab. Prejšnja sezona zadnje ni bila najboljša, saj so bili s samo šestimi zmagami osmi. Toliko bolje so začeli novo, saj so dobili uvodni dve tekmi. Se pa za slovenskega napadalca že na prvi ni končalo dobro. Igralec nasprotne ekipe je kot kakšen nindža naletel vanj. Majcen je prejel močan udarec v glavo in obležal na zelenici. Izkazalo se je, da gre za dvojni zlom čeljusti. Njegovi soigralci so bili vidno pretreseni. Tekmo so nato vendarle dobili, proti favorizirani Kerali z 2:1.

Poglejte ta brutalen nalet v Luko Majcna:

Po operaciji bo Majcen, ki je eden ključnih igralcev Punjaba, z zelenic odstoten šest do osem tednov. Po zmagi na drugi tekmi so Lukovi soigralci po igrišču hodili z dresom s številko 99 v rokah, ki so ga dvigali visoko v obraz. "Za Luko," je klub sporočil tudi prek družabnih omrežij. Ganjen je bil še vselej trdoživi Majcen in se je s sporočilom zahvale oglasil prek Instagrama, če prav vemo, da družabnih omrežij ne uporablja pogosto. "Prejel sem toliko energije, ljubezni in podpore, da moram napisati to sporočilo. Poteze soigralcev, trenerjev, vseh v ekipi na zadnji tekmi so mi dale samo potrdilo, da sem tam, kjer želim biti - v Punjabu. To je več kot ekip, več kot klub, smo družina. Rad vas imam."

"Ta gol je za mojega prijatelja Luko."

Ganjeni Majcen se je po operaciji oglasil iz bolnišnice: