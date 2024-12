Petintridesetletni Luka Majcen, napadalec in kapetan indijskega moštva Punjab FC, je v pogovoru za epizodo Na tribunah, na spletnem kanalu indijske super lige spregovoril o svoji športni karieri in o tem, kako mu je selitev v Indijo leta 2020 rešila kariero, posebej pa se je razgovoril o težavah z bulimijo, s katero se je spopadal pri 20. letih.

"Takrat še nisem vedel, kaj pomeni pravilno prehranjevanje. Ko sem stopil na tehtnico, sem videl, da imam dva kilograma preveč, za kar sem moral plačati kazen (deset tisoč rupij oz. 112 evrov na kilogram). In potem začneš razmišljati, ne moreš nadzorovati svojih misli. Sčasoma sem vedno, kadar sem čutil, da sem napihnjen, bruhal. Razvil sem prehransko motnjo, bulimijo. Ko sem spoznal Lano (partnerko Luke Majcna) sem ji na prvem zmenku povedal, kaj počnem, in takoj me je opozorila, da imam bulimijo. Takrat sploh nisem vedel, da ima profesionalni nogometaš lahko bulimijo," je razkril Majcen, ki se mu je uspelo izkopati iz težav, vsem, ki se soočajo s podobno težavo, pa sporoča, da niso sami.

"Če imaš trenerja, ki je normalen, ki je človeški, ali če imaš v klubu koga, s komer se lahko pogovarjaš, je vse lažje," dodaja Majcen.

Celoten pogovor si lahko ogledate na spodnji povezavi:

