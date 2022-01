Zakaj Haaland, Salah in Ronaldo izvajajo jogo?

Haaland leta 2020 na tekmi proti PSG. Na povratni so se mu nogometaši PSG posmehovali in ga posnemali.

Haaland leta 2020 na tekmi proti PSG. Na povratni so se mu nogometaši PSG posmehovali in ga posnemali. Foto: Reuters

Mohamed Salah, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ... Vse več nogometnih zvezdnikov se odloča za jogo in meditacijo in si s tem tudi podaljšuje kariero.

Salah na tekmi Liverpool - Chelsea aprila 2019. Po tej je prvič javno spregovoril o ukvarjanju z jogo. Foto: Reuters Če so pred leti nogometaši s porogljivim nasmeškom zavrnili idejo, da bi treningom dodali vaje joge, danes jogo izvaja nekaj največjih zvezdnikov svetovnega nogometa. Prelomni trenutek se je zgodil pred tremi leti, ko je najboljši egiptovski nogometaš in zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah gol proti Chelseaju proslavil s starodavnim položajem iz joge vrikshasana (položaj drevesa). Javnost je najprej mislila, da gre bodisi za zasmehovanje joge bodisi za njegov odziv na pogoste rasistične opazke navijačev. A je priznal: "Sem človek joge. Izvajam jogo. In na pamet mi je padlo, da bi tako proslavil gol." Pozneje so položaji iz joge postali njegov zaščitni znak ob doseganju golov.

Zen položaj iz meditacije oziroma položaj lotusa (sukhasana) iz joge pa je del proslavljanja golov pri mladem zvezdniku Borussie Dortmund, Norvežanu Erlingu Haalandu. Maja 2000 so se mu sicer na tekmi lige prvakov posmehovali pri PSG, ko so Neymar, Kylian Mpabbe in soigralci skupinsko posnemali njegov položaj. "Mislim, da so mi s tem samo pomagali svetu pokazati, da je meditacija zelo pomembna," se je takrat odzval Haaland. "Res imam rad meditacijo. Počutim se bolj sproščeno, pomiri me, zato včasih tako proslavim zadetek."

Za hitrejšo regeneracijo in daljšo kariero

Ryan Giggs je igral do 41. leta. Foto: Guliverimage/Getty Images Danes joga in meditacija med nogometaši nista več tak tabu. Ob Salahu in Haalandu jo izvajajo še Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Silva, Zlatan Ibrahimović ... Nekdanji angleški nogometaš Ryan Giggs je po koncu kariere priznal, da je bila joga eden ključnih dejavnikov, da je lahko profesionalni nogomet za Manchester United igral vse do svojega 41. leta starosti. Bila je del njegovega treninga, predvsem pa regeneracije po tekmah. Giggsovega nekdanjega inštruktorja ima danes Silva. "Tekem imamo toliko, da ves čas igramo. Uporabiti moraš vse, da si lahko dobro pripravljen za tekme. Joga mi pomaga predvsem pri raztezanju po tekmah. Pomaga mi, da se vrnem v formo," je pred časom razlagal danes 36-letni Silva, enajst sezon nogometaš Manchester Cityja. Pravijo, da je joga eden od ključnih razlogov, da lahko Messi in Ronaldo pri 34 oziroma 36 letih še vedno igrata nogomet na najvišji ravni.

Majcen: Po jogi sem na treningu že na pol ogret

Luki Majcnu pomagata tako meditacija kot joga. Trenutno igra v Indiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najbolj znan slovenski nogometaš, ki meditira in dela jogijske vaje, je Luka Majcen. "Glede joge sem bil sprva malo skeptičen. Delal sem jo zjutraj pred treningi in videl, da sem na treningih že na pol ogret," je pred odhodom v tujino takrat še član Triglava dejal v pogovoru za Planet TV. Danes profesionalni nogomet igra v Indiji. O meditaciji in jogi se je pred leti razgovoril tudi za Sportal: "Če vidim, da sem živčen, se poskušam umiriti in si vzamem pol ure, da to tudi dosežem." Joga mu je pri nogometu v veliko pomoč. "Sploh zdaj, ko nisem več tako mlad in zjutraj ne vstanem več tako zlahka, kot sem nekoč. Joga je vsekakor dobrodošla za vsakega športnika. Joga po eni strani ni nič drugega kot malce daljše raztegovanje in miganje."

Za moč telesa, predvsem pa za stabilizacijo

"Joga poveča gibčnost. Seveda je zato v pomoč tudi nogometašem. Zmanjša se nevarnost poškodb. Pomaga jim podaljšati korak. Dobra je tudi za moč telesa," je za goal.com prednosti joge za nogometaše pojasnila Debs Baisley, inštruktorica joge iz Manchestra, ki pogosto dela z nogometaši. Nekateri raje prihajajo na skupinske vadbe, drugi, na primer Ronaldo in Salah, jo izvajajo v zasebnosti doma. "Veliko delamo za stabilizacijo. Na primer počepe na eni nogi, položaj drevesa in podobno. Nogomet je zelo neuravnotežen šport, pri katerem več brcaš z eno nogo kot z drugo, večkrat doskočiš na isto nogo, pogosto in nenadno spreminjaš smer gibanja. Veliko torej lahko pridobijo, če si okrepijo moč telesa in stabilnost." Danes zato vse več evropskih klubov najema profesionalne inštruktorje joge. Sodelovanje pa ni več zgolj priporočljivo, ampak obvezno.

Za nižji srčni utrip in boljši spanec

Conteju meditacija pomaga, da je na tekmah mirnejši. Pa je res? Foto: Guliverimage Meditira tudi trener Tottenhama Antonio Conte. Pravi, da je zaradi tega mirnejši na tekmah. Španski nogometaš Hector Bellerin zatrjuje, da zaradi joge bolje spi po večernih tekmah. Obojemu pritrjuje Debs Baisley: "Zagotovo joga pomaga, da si mirnejši. Zniža ti srčni utrip. Boljša je tudi osredotočenost, hitrejša regeneracija, manj občutiš stres, bolje spiš. Nogomet je zelo stresen šport. Pravzaprav vsak šport. Pritiski in psihološke obremenitve so veliki. Če se naučiš pravilno dihati in pravih tehnik koncentracije, ti to lahko zelo pomaga. Dihanje je zelo velik in podcenjen del življenja. Sama sebi pogosto govorim: dihaj, dihaj!"