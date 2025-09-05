Velike spremembe pri Tottenhamu, po 25 letih odhaja Daniel Levy

Nogometaši angleškega Totteham Hotspurja, prvaka evropske lige, bodo po četrt stoletja dobili novo vodstvo. Predsedniški položaj v klubu zapušča 63-letni Daniel Levy, ki je presenetljivo najavil takojšen odstop. Novico so na spletu potrdili tudi v klubu.

Njegovo delo v klubu bosta prevzela kar dve osebi. Novi izvršni direktor kluba je Vinai Venkatesham, Peter Charrington pa je novi član predsedstva in bo prevzel vlogo predsednika.

Daniel Levy je tudi solastnik kluba. V zadnjih letih pa so mu močno nasprotovali navijači, ki so mu očitali razprodajo kakovostnejših igralcev. A klub je bil ne glede na finančne transakcije izjemno uspešen.

V času Levyjevega vodenja kluba je ta 18 sezon igral v evropskih pokalih in zgradil nov stadion, pika na i pa je bil letošnji uspeh v evropski ligi.