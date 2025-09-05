Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 9. 2025,
9.55

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
angleško prvenstvo Tottenham Daniel Levy

Petek, 5. 9. 2025, 9.55

47 minut

Velike spremembe pri Tottenhamu, po 25 letih odhaja Daniel Levy

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Daniel Levy | Daniel Levy se umika iz predsedniškega položaja pri Tottenhamu. Novi izvršni direktor je Vinai Venkatesham (levo). | Foto Reuters

Daniel Levy se umika iz predsedniškega položaja pri Tottenhamu. Novi izvršni direktor je Vinai Venkatesham (levo).

Foto: Reuters

Nogometaši angleškega Totteham Hotspurja, prvaka evropske lige, bodo po četrt stoletja dobili novo vodstvo. Predsedniški položaj v klubu zapušča 63-letni Daniel Levy, ki je presenetljivo najavil takojšen odstop. Novico so na spletu potrdili tudi v klubu.

Njegovo delo v klubu bosta prevzela kar dve osebi. Novi izvršni direktor kluba je Vinai Venkatesham, Peter Charrington pa je novi član predsedstva in bo prevzel vlogo predsednika.

Daniel Levy je tudi solastnik kluba. V zadnjih letih pa so mu močno nasprotovali navijači, ki so mu očitali razprodajo kakovostnejših igralcev. A klub je bil ne glede na finančne transakcije izjemno uspešen.

V času Levyjevega vodenja kluba je ta 18 sezon igral v evropskih pokalih in zgradil nov stadion, pika na i pa je bil letošnji uspeh v evropski ligi.

Benjamin Šeško
Sportal Benjaminu Šešku v domovini zaigralo srce. Spregovoril je o marsičem.
Alexander Isak
Sportal Kruto. Bil je ljubljenec navijačev, zdaj je osovražena podgana.
Benjamin Šeško
Sportal Neverjetni zneski, Angleži zapravljali kot še nikoli
Dominik Szoboszlai
Sportal Uspavanka na derbiju na Anfieldu, nato pa epski strel Madžara
angleško prvenstvo Tottenham Daniel Levy
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.