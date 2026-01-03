Ana Bucik Jogan edina Slovenka v finalu, med navijači tudi Zajc in osmoljenki

V Kranjski Gori so smučarke že opravile s prvo vožnjo veleslaloma. Po polovici tekmovanja vodi Švicarka Camille Rast, ki ima pred najbližjima zasledovalkama Paulo Moltzan in Laro Colturi 33 oz. 37 stotink prednosti. Na startni listi so bile tri Slovenke, le Ana Bucik Jogan, ki je napovedala slovo od belih strmin po koncu te sezone , se je s 27. mestom uvrstila v finalno vožnjo. Nika Tomšič in Caterina Sinigoi sta bili za nastop v finalu prepočasni. Tekmo na prizorišču spremljajo tudi smučarski skakalec Timi Zajc in poškodovani smučarki Andreja Slokar in Neja Dvornik. Druga vožnja se bo začela ob 13.00.

Podkorenska strmina danes sedmič po vrsti gosti svetovni pokal alpskih smučark. Sobota pod Vitrancem je mrzla, šest stopinj pod ničlo, po mrzli in jasni noči pa je proga dobro pripravljena, kar so potrdile tudi tekmovalke. Prvo progo je postavil Nils Coberger, trener novozelandske reprezentance in ene od favoritinj Alice Robinson (odstop že v prvi vožnji), med predtekmovalci pa je bil tudi obetavni slovenski smučar Miha Oserban.

Tekmo je odprla Švicarka, ki je izjemno opravila s prvo vožnjo in vodi po polovici tekmovanja, medtem ko je bilo na nastop Slovenk treba počakati do številke 25, ki jo danes nosiNovoričanka, ki se ob koncu sezone poslavlja, je v cilj pripeljala z 19. časom(+2.84), potem nekoliko zdrsnila po lestvici, na koncu pa se je s 27. mestom vseeno prebila v finalno vožnjo.

Na veleslalomu v Kranjski Gori vodi Švicarka Camille Rast. Foto: Guliverimage

"Če ne bi bilo želje, me ne bi bilo tukaj"

V izjavi za TV Slovenija je priznala, da je že na progi za ogrevanju videla, da bo zelo zavita, kar ni njena prva izbira, a je vedela, kako se je lotiti.

"En del mi je dobro uspel, spodaj pa sem izgubila preveč časa, saj sem šla preveč direktno. Vseeno mislim, da bo dovolj za še en napad." Na vprašanje, kako čustveno je doživela enega zadnjih nastopov pred domačimi navijači, je dejala, da se je počutila enako kot na ostalih tekmah. "Če ne bi bilo želje, me ne bi bilo tukaj," je zatrdila Bucik Jogan.

Njeni mlajši kolegici Nika Tomšič in Caterina Sinigoi sta bili za preboj v drugo vožnjo prepočasni. Sinigoijeva je tekmo končala na 49. mestu (+4.56), Nika Tomšič pa je tekmo sklenila na repu uvrščenih (+5.48).

Kranjska Gora, veleslalom, po prvi vožnji (ž):

1. Camille Rast (Švi) 1:01.38

2. Paula Moltzan (ZDA) +0.33

3. Lara Colturi (Alb) +0.37

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0.38

5. Julia Scheib (Avt) +0.41

6. Sara Hector (Šve) +0.85

7. Nina O'Brien (ZDA) +1.03

8. Lara Della Mea (Ita) +1.46

9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1.47

10. Valerie Grenier (Kan) +1.55

11. Britt Richardson (Kan) +1.56

12. Madeleine Sylvester-Davik (Nor) +1.87

13. Lena Dürr (Nem) +1.89

14. Ricarda Haaser (Avt) +2.08

15. Cassidy Gray (Kan) +2.12 ...

27. Ana Bucik Jogan (Slo) +2.84

49. Caterina Sinigoi (Slo) +4.56

54. Nika Tomšič (Slo) +5.48 Odstop:

Alice Robinson (NZl)

Med navijači, ki so lepo zapolnili tribune, so tudi smučarski skakalec Timi Zajc, ki je zaradi neustreznega dresa moral predčasno končati novoletno turnejo, Neja Dvornik in Andreja Slokar, ki sta zaradi poškodbe žal že končali letošnjo (olimpijsko) sezono.

Druga vožnja se bo začela ob 13.00.

V nedeljo bo v Kranjski Gori na sporedu še slalom.

