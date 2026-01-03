Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
3. 1. 2026,
12.17

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kranjska Gora Andreja Slokar Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Timi Zajc Timi Zajc

Sobota, 3. 1. 2026, 12.17

41 minut

Timi Zajc diskvalifikacijo z novoletne turneje izkoristil za obisk Podkorena #foto

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Timi Zajc | Timi Zajc je hitro pozabil na razočaranje zaradi diskvalifikacije z novoletne skakalne turneje. V Podkorenu, kjer si je ogledal ženski veleslalom, je spoznal najboljšo smučarko v zgodovini Mikaelo Shiffrin. | Foto Instagram/Timi Zajc

Timi Zajc je hitro pozabil na razočaranje zaradi diskvalifikacije z novoletne skakalne turneje. V Podkorenu, kjer si je ogledal ženski veleslalom, je spoznal najboljšo smučarko v zgodovini Mikaelo Shiffrin.

Foto: Instagram/Timi Zajc

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc, ki je zaradi – po mnenju kontrolorjev opreme – neustreznega dresa (usodni naj bi bili trije milimetri) po diskvalifikaciji predčasno končal nastope na novoletni skakalni turneji, je nepričakovano prost dan izkoristil za obisk ženskega veleslaloma v Kranjski Gori.

Ana Bucik Jogan Kranjska Gora 2026
Sportal V živo: suverena vožnja Sofie Goggie, kaj pa edina Slovenka v finalu?

Timi Zajc je nepričakovan obisk ženskega veleslaloma v Podkorenu izkoristil tudi za ovekovečenje srečanja s kraljico belega cirkusa Mikaelo Shiffrin, z veseljem pa se je fotografiral tudi z dr. Matjažem Turelom, zdravnikom slovenske smučarske reprezentance, in smučarko Andrejo Slokar, ki je zaradi poškodbe žal že končala sezono in s tem pokopala sanje o olimpijski medalji na februarskih olimpijskih igrah v Cortini in Milanu.

Zajc v družbi zdravnika Matjaža Turela in smučarke Andreje Slokar. | Foto: Instagram/Timi Zajc Zajc v družbi zdravnika Matjaža Turela in smučarke Andreje Slokar. Foto: Instagram/Timi Zajc

Več o dogajanju okoli diskvalifikacije Timija Zajca si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Timi Zajc
Sportal Norvežani kritični do diskvalifikacije Timija Zajca
Timi Zajc
Sportal "Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam"
Timi Zajc
Sportal Po diskvalifikaciji Zajca in protestu se je oglasil kontrolor: Želel sem jih presenetiti
Robert Hrgota
Sportal Hrgota o protestu in diskvalifikaciji: Želeli smo jim poslati sporočilo
Kranjska Gora Andreja Slokar Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Timi Zajc Timi Zajc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.