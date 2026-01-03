Sobota, 3. 1. 2026, 12.17
41 minut
Timi Zajc diskvalifikacijo z novoletne turneje izkoristil za obisk Podkorena #foto
Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc, ki je zaradi – po mnenju kontrolorjev opreme – neustreznega dresa (usodni naj bi bili trije milimetri) po diskvalifikaciji predčasno končal nastope na novoletni skakalni turneji, je nepričakovano prost dan izkoristil za obisk ženskega veleslaloma v Kranjski Gori.
Timi Zajc je nepričakovan obisk ženskega veleslaloma v Podkorenu izkoristil tudi za ovekovečenje srečanja s kraljico belega cirkusa Mikaelo Shiffrin, z veseljem pa se je fotografiral tudi z dr. Matjažem Turelom, zdravnikom slovenske smučarske reprezentance, in smučarko Andrejo Slokar, ki je zaradi poškodbe žal že končala sezono in s tem pokopala sanje o olimpijski medalji na februarskih olimpijskih igrah v Cortini in Milanu.
Zajc v družbi zdravnika Matjaža Turela in smučarke Andreje Slokar.
Več o dogajanju okoli diskvalifikacije Timija Zajca si lahko preberete na spodnjih povezavah: