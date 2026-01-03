Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc, ki je zaradi – po mnenju kontrolorjev opreme – neustreznega dresa (usodni naj bi bili trije milimetri) po diskvalifikaciji predčasno končal nastope na novoletni skakalni turneji, je nepričakovano prost dan izkoristil za obisk ženskega veleslaloma v Kranjski Gori.

Timi Zajc je nepričakovan obisk ženskega veleslaloma v Podkorenu izkoristil tudi za ovekovečenje srečanja s kraljico belega cirkusa Mikaelo Shiffrin, z veseljem pa se je fotografiral tudi z dr. Matjažem Turelom, zdravnikom slovenske smučarske reprezentance, in smučarko Andrejo Slokar, ki je zaradi poškodbe žal že končala sezono in s tem pokopala sanje o olimpijski medalji na februarskih olimpijskih igrah v Cortini in Milanu.

Zajc v družbi zdravnika Matjaža Turela in smučarke Andreje Slokar. Foto: Instagram/Timi Zajc

