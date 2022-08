Halid Bešlić: Kuhanje ni za moške

Halid Bešlić, legenda bosanske folk glasbe, je julija končal v bolnišnici zaradi operacije na srcu, med katero so mu vgradili žilni opornici. Manj kot mesec dni pozneje se je že vrnil na glasbene odre, zasluge za hitro okrevanje pa je pripisal predvsem ženi Sejdi, češ da je res dobro skrbela zanj.

"Starejša kot sva, bolj sva povezana. Šla sva čez vse težave in zdaj sva v tisti fazi, ko nimava več izbire in zato vztrajava naprej," je izjavil v hrvaški TV-oddaji IN Magazin, "ko z žensko preživiš 40, 50 let, je ne more nihče več zamenjati."

"V življenju nisem niti enkrat skuhal kave, za to in za baklave je zadolžena ona," je nadaljeval, "glede tega sem pravi Bosanec, pri nas pravimo, da kuhanje ni naloga moškega. Dandanes je moderno, da se moški hvalijo, kako dobro kuhajo, mi smo takšnim nekoč rekli copate."

Največji kuharski zvezdnik nekdanje Jugoslavije meni drugače: