Halid Bešlić pristal v bolnišnici, koncerti so odpovedani

Halid Bešlić | Halid Bešlić je zaradi zdravstvenih težav končal v bolnišnici. | Foto Mediaspeed

Halid Bešlić je zaradi zdravstvenih težav končal v bolnišnici.

Foto: Mediaspeed

Legendarni bosanski pevec Halid Bešlić se je zaradi težav z jetri znašel v sarajevski bolnišnici. Novica o odpovedanih koncertih in zdravstvenem stanju pevca je prestrašila oboževalce, ki pa jih je pomiril Bešlićev menedžer in potrdil, da je stanje pevca stabilno in je pod zdravniškim nadzorom.

"Zdaj je v bolnišnici. Kolikor vedo zdravniki, toliko vem tudi jaz. Nedavno sem bil pri njem in bom šel spet. Zgodilo se je nekaj z jetri. Ne delujejo najbolje, zdaj pa delajo na tem, da se očistijo," je Bešlićev menedžer povedal za IN Magazin.

"Zagotovo bo to trajalo nekaj časa. Seveda smo koncerte odpovedali, da ne bo dodatnega stresa in da ljudem ni treba ugibati, ali bodo izvedeni ali ne," je še pojasnil menedžer. Prav zato, bi imel Halid mir in se izognil dodatnemu stresu, so odpovedali vse prihajajoče koncerte, predvsem tiste v septembru. Zaenkrat pa še niso odpovedali prihajajočega novembrskega koncerta v Kranju, prav tako tudi ne decembrskega v Zagrebu.

Kot je še dodal njegov menedžer, je pevec pri zavesti. "Vse dobro prenaša. Takšen je Halid, takšen človek je – karkoli je, tako pač je," je dejal menedžer.

Halid Bešlić je bil leta 2009 udeležen v hudi prometni nesreči, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč. Po nesreči so mu vstavili stent, v zadnjih letih pa se bori tudi s sladkorno boleznijo, ki njegovo zdravstveno stanje še dodatno otežuje, je še poročala Slobodna Dalmacija.

