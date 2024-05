S spremembami pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in zdravstvenemu ministrstvu začrtali časovnico postopnega opuščanja uporabe amalgamskih zalivk do leta 2030 ter posodobili standarde zobozdravstvenih storitev in zobno-protetičnih pripomočkov, kar pomeni boljše in sodobnejše materiale, za katere ne bo treba več doplačevati. Do leta 2027 naj bi to na letni ravni pomenilo skoraj 16 milijonov evrov višje stroške za zdravstveno blagajno.

Časovnica za opustitev amalgamskih zalivk (plomb) je po predlogu naslednja: od 1. januarja 2025 bo uporaba kompozitnih zalivk, ki je zdaj veljala za otroke do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, razširjena na vse zavarovane osebe, mlajše od 26 let.

Naslednja faza bo sledila 1. januarja 2027, ko se amalgam opušča pri vseh odraslih še na ličnikih (zoba štiri in pet) in ne samo pri vidnih treh zobeh kot danes. Popolnoma pa naj bi amalgamske zalivke pri vseh zavarovanih osebah opustili po 1. januarju 2030.

Amalgamske plombe bi lahko opustili tudi hitreje

Zakaj je opustitev amalgamskih zalivk dobra za paciente in zakaj na ravni EU obstajajo pobude, da bi njihovo uporabo opustili že do leta 2025, si preberite v spodnjem članku:

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so ocenili, da bi za pospešeno ukinitev uporabe amalgamskih zalivk, v katerih je do 50 odstotkov živega srebra, do leta 2025 potrebovali vsaj 58 milijonov evrov.

Finančno precej manj boleče bo postopno opuščanje do leta 2030, in sicer so izračuni takšni: od 1. januarja 2025 bodo stroški za zdravstveno blagajno narasli za 3,06 milijona evrov, od 1. januarja 2027 pa še za dodatnih 4,8 milijona evrov letno.

Posodobitev standardnih materialov po 1. juliju 2025

Predlagane spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja poleg zamenjave standardnega materiala za zalivke predvidevajo tudi posodobitev standardnih materialov (za katere ni treba doplačati) za nekatere zobozdravstvene storitve in zobno-protetične pripomočke, kot so razni zatični, prevleke, mostički.

Te spremembe naj bi uveljavili po 1. juliju 2025, letno pa naj bi po izračunih zdravstveno blagajno stale 7,92 milijona evrov, predvideno pa je, da bo pri zavarovancih manj doplačil. Danes je namreč tako, da veljavni standardni materiali v vseh primerih niso več strokovno ustrezni, "zaradi česar zavarovane osebe doplačujejo izvajalcem razliko do ustreznega materiala, da si na ta način zagotovijo strokovno ustrezne zobozdravstvene storitve in zobno-protetične pripomočke".

Kot je mogoče prebrati v gradivu, pa višina doplačila, ki bi morala predstavljati razliko med samoplačniško ceno in pogodbeno ceno, včasih celo presega ceno samoplačniške storitve.

Sodobnejši kompozitni materiali, porcelan in keramika

Spremembe pri materialih so številne, skupni imenovalec pa je, da bodo kot standardni materiali namesto kovinskih v ospredje prišli sodobnejši kompozitni materiali, porcelan in keramika. V predlogu sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so navedli, da so klinične študije namreč dokazale, da je stopnja preživetja in uspešnosti prevlek in mostov pri trenutno uporabljanih standardnih materialih tudi na škodo preostalih zob in obzobnih tkiv "pomembno nižja kot sodobnih prevlek in mostičkov".

S spremembami pravil se bistveno ne spreminjajo pravice pacientov do zobozdravstvenih storitev, več o tem, kaj vam na tem področju pripada, pa si lahko preberete na spletni strani ZZZS.