Z dobrimi zobmi gre brez težav, s plombami malce težje #video

Pred enim od najboljših nogometašev Prve lige Telekom Slovenije Amirjem Derviševićem je naporen teden. V Domžalah bo poskušal pomagati Mariboru do nove zmage, Luki Zahoviću do naslova najboljšega strelca, nato pa sledi četrtek, ko želi v druščini več tisoč navijačev Maribora proslaviti osvojitev pokala.

Visoki Ljubljančan je v sredo užival. Vijolice so premagale Krško (2:0), Luka Zahović je z dvema zadetkoma na vrhu lestvice najboljših strelcev ujel Roka Kronavetra, po dvoboju pa sta sledila podelitev medalj in dvig pokala. Amir Dervišević, ki je zelo pogosto razpoložen za šalo, zlasti v tako veselih dneh, ki spremljajo vijolično druščino, je na svoj način opisal druženje z medaljo in pokalom.

Na vprašanje, ali je ugriznil v medaljo, podeljeno prvakom Slovenije, je v smehu odgovoril: ''Medalja je trda. Moraš imeti dobre zobe, s plombami pa je težja.'' Ko je na slavnostnem odru prijel pokal, se je prepričal o tem, da bi lahko v zadnjem obdobju opravil več vaj za moč. ''Zadnje čase sem bil malo v fitnesu. Trenerju sem rekel, da je to po dolgem času moj krajši fitnes. Pokal je zelo težek, je pa res lepo, ko ga poljubiš,'' je priznal 26-letni zvezni igralec, ki je v tej sezoni najboljši asistent tekmovanja.

Zahović bo imel prednost z bele točke tudi v Domžalah

S 15 asistencami vodi na posebni statistični lestvici Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida Zbral je že 15 asistenc (njegov najbližji zasledovalec je Senijad Ibričić s 13), tako da se mu nasmiha naslov kralja asistenc. Na dvoboju proti Krškemu je želel dopolniti zbirko, a se mu ni načrt ni posrečil. Strelcu obeh zadetkov Zahovića sta podajo prispevala Blaž Vrhovec in Dino Hotić, Dervišević pa čaka na novo priložnost. Zgodila se bo v soboto v domžalskem Športnem parku, ko bo strelski prestol naskakoval tudi njegov soigralec Zahović.

''Borim se za naslov pri asistencah, kar je malce manj pomembno od tega, za kar se bori Zaho (Luka Zahović, op. p.). Smo ekipa, želimo pomagati drug drugemu. Pred tekmo s Krškim sem rekel Zahu, naj gre na tekmo čim bolj sproščen in bo zagotovo dosegel zadetek. Ponavadi sem napisan na seznamu izvajalcev za najstrožjo kazen, če pa bi sodnik pokazal na belo točko proti Krškemu, bi se z veseljem dogovoril z Zahom in mu predal odgovornost. Lovi naslov najboljšega strelca, zato bi mu pustili vse. Žal se ni izšlo, imamo pa še eno tekmo v soboto. Tudi takrat bo veljalo, da lahko 11-metrovko izvaja on,'' je zaupal občasni slovenski članski reprezentant.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Ni prišel do besede, niti do zraka

Želje po skupinski fotografiji so kar deževale. Foto: Grega Valančič/Sportida Vesel je, da je sodeloval ob skupinskem ''striptizu'' nogometašev Maribora, ko so po koncu dvoboja prihrumeli na igrišče navijači in iskali igralce, da jih ''zaprosijo'' za kos oblačila.

''Težko se je ločiti od opreme. Ko so me napadli, sem rekel, počakajte, bomo uredili vse počasi, a preprosto nisem prišel do besede. Niti do zraka. Razmišljal sem celo, da bi stekel z igrišča, a sem bil malce predaleč. Vse sem jim dal, obdržal sem le kopačke. Teh jim nisem mogel dati, v njim sem dosegel vseh 15 asistenc. Čaka me še tekma v soboto, tudi finale pokala, potem pa lahko dam tudi kopačke,'' je bil razpoložen za dobro voljo v sredo.

Bo tako tudi prihodnji četrtek, ko bodo Mariborčani poskušali vrniti Olimpiji za nedavni boleč poraz v Ljudskem vrtu in osvojiti pokal?