Darko Milanič kar ne more verjeti #video

Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti. Takšna je šampionska statistika Darka Milaniča na trenerskem stolčku Maribora, s katerim se je v tej sezoni suvereno dokopal do novega naslova in si utrdil status trofejnega slovenskega stratega. Po kroni vneto razmišlja o novih ciljih. V mislih ima zlasti dva. Osvojiti pokal in se dokopati lige prvakov!

Čeprav je Maribor postal prvak že prejšnji teden, mu pred sredino tekmo s Krškim ni manjkalo motivov, podobno velja tudi za dvoboj zadnjega kroga v Domžalah.

"Športnik si mora vedno najti motiv. V naših mislih je že finale pokala proti Olimpiji, Luka Zahović lahko postane najboljši strelec, od Ljudskega vrta pa smo se na zadnji domači tekmi želeli posloviti z zmago. To nas je gnalo naprej," je bil Darko Milanič zadovoljen s pristopom na dvoboju s Krškim (2:0), ki se je pričakovano končal v korist prvaka, rezultat pa bi bil lahko še višji, če med vratnicama bodočega drugoligaša ne bi blestel Žiga Frelih.

Igralci so le ljudje, potrebujejo podporo

Navijači Maribora so med dvobojem glasno skandirali ime trenerja. Odmevalo je: "Darko Milanič, Darko Milanič …" Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste se jim je takoj javil in zahvalil za podporo.

"Imamo dober odnos z Violami. Pomagajo fantom, to se vidi na vsaki tekmi. Navijači so pozitivni. Tudi ko so v manjšem številu, spodbujajo fante, ki to podporo čutijo. Kljub vsemu uspehu - nekateri so doživeli neverjetne uspehe z Mariborom, dvakrat so igrali v ligi prvakov, trikrat v ligi Europa, osvojili toliko domačih naslovov, da je kar neverjetno - so igralci še vedno ljudje in potrebujejo podporo. Vsi jo potrebujemo in si jo tudi zaslužimo," je vesel, da v teh dneh doživlja takšno podporo in se počutil blaženega na delu v Mariboru, s katerim je osvojil že šest državnih naslovov.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Od zapisov do resnice je včasih velika razdalja

Še enkrat ponavlja, da se po koncu sezone ne seli nikamor in da ostaja v Mariboru. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav so ga mediji selili v tuje države in namigovali, da bi lahko po koncu sezone zapustil Ljudski vrt, Hrvati so poročali celo o tem, da bi lahko pripravil kovčke že prej, je Milanič ostal trdno prikovan na mariborsko klop in željan novih izzivov. Si bo lahko v poletnem premoru končno odpočil od vseh govoric o selitvi?

"To je le ena zadeva. Ko nisi v središču pozornosti, ko nimaš kluba, te ne selijo nikamor. Takrat te ni. Ko pa ga imaš, je drugače," mu po svoje celo godijo takšne govorice, saj sporočajo znani pregovor, da se za dobrim konjem vedno praši. "Je pa neverjetno, da se nekatere stvari ponavljajo v nedogled," je imel v mislih zapise o tem, da bo zapustil Maribor krepko pred iztekom pogodbe, ki ga veže s klubom v mestu ob Dravi do leta 2021. "Dejansko je tako, da je od nekih zapisov do resnice včasih zelo velika razdalja. Pa me ni treba nič spraševati o tem. Mediji iščete nekaj, kar bi bilo zanimivega."

Kronaveter bo manjkal, a ...

Zagotavlja, da Mariboru ne bo pretirano lažje, ker bo Olimpija nastopila brez Roka Kronavetra. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Z Mariborom ga veže dolgoročna pogodba, tako da si obeta še dolgo sodelovanje s športnim direktorjem, dolgoletnim nogometnim sopotnikom tako v Beogradu, slovenski reprezentanci kot tudi Mariboru Zlatkom Zahovićem. "Moj cilj? Glede na to, da imam še dve leti pogodbe, si dolgoročnih ciljev ne postavljam. Zelo pomemben mi je zdajšnji trenutek, ta kratkoročna prihodnost. Tu delamo načrte. Kdo ve, kaj bo čez dve leti. Poglejte samo pri fantih, kakšne selitve se dogajajo sem in tja. Takšnih načrtov si ne postavljam."

Želi si, da bi Maribor končal sezono z dvojno krono. Prihodnji četrtek se bo v Celju z Olimpijo udaril za pokalno lovoriko. Mu bo odločitev ljubljanskega kluba, da na tej tekmi za zeleno-bele ne bo nastopil najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Rok Kronaveter, olajšala pot do dvojne krone?

"Kronaveter je eden najboljših igralcev slovenske lige, zato je popolnoma razumljivo, da se piše tudi o njem. V finalu ga ne bo, a ima po drugi strani Olimpija na razpolago kakovosten kader. Nas ni naredil prvaka le en igralec, ampak močan kolektiv, ki je skozi sezono postavil te posameznike. Tako je tudi pri Olimpiji. Obeta se prava tekma, pravi derbi," se veseli nogometnega spektakla na stadionu Z'dežele.

Evropa predstavlja velik imperativ

Maribor je nazadnje v skupinskem delu lige prvakov nastopil leta 2017. Foto: Urban Urbanc/Sportida Po pokalu bo napočila priložnost za krajši poletni počitek, nato pa bodo vse sile usmerjene v ligo prvakov. Kvalifikacije se bodo začele 9. oziroma 10. julija, navijači pa že komaj čakajo evropske spopade. Na dvoboju s Krškim so večkrat vzklikali: "Liga prvakov."

"Razumem jih. Želijo, da bi spet prišli v ligo prvakov. Dobro vedo, kako je tam. Ne nazadnje smo bili tam pred dvema sezonama. Zelo se bomo potrudili, da bi bili uspešni. Evropa nam predstavlja velik imperativ," ne skriva pomembnosti tekmovanja, ki prinaša tudi finančne ugodnosti za slovenskega prvaka.

Mogoči tekmeci v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov: Valletta (Mal), Sarajevo (BiH), Piast Gliwice (Pol), CFR Cluj (Rom), Ferencvaroš (Mad), Nomme Kalju (Est), Sutjeska Nikšić (ČG), Partizani Tirana (Alb), Valur (Isl), Linfield (SIr), HB Torshavn (Fer), Riga (Lat), Saburtalo Tbilisi (Gru) in prvak Armenije (še ni znan).

Če sklepamo po najnovejšem seznamu - Maribor bo zaradi visokega klubskega koeficienta uspešnosti v Evropi deležen statusa nosilca -, čaka vijolice na žrebu kar nekaj zelo močnih tekmecev. Med njimi so tudi prvaki Poljske, Madžarske in Romunije. "Ogledal sem si seznam tekmecev, ki nas sili, da bomo že v prvem krogu v najboljši formi. Da bomo boljši od nasprotnika. Potrebuješ pa v kvalifikacijah poleg znanja, pripravljenosti in odrekanja tudi srečo. Potrebuješ nekaj, na kar ne moreš vplivati. V igri so tudi tako močni tekmeci, da si lahko rečeš, ali je to sploh mogoče," kar ne more verjeti, da bi se lahko Maribor že v prvem krogu kot nosilec pomeril s tako kakovostnim tekmecem, kot so Blažičev Ferencvaroš, Korunov Piast Gliwice ali pa CFR Cluj.

Raje dela s fanti, kot pa sanja o nogometu

Državno krono želi oplemeniti še s pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič / Sportida Kvalifikacije za ligo prvakov od prejšnje sezone prinašajo dobrodošlo spoznanje za vse klube, ki izpadejo v prvem krogu, saj jih čaka tolažilna nagrada, selitev v kvalifikacije za ligo Europa. "Res je, obstaja možnost popravnih izpitov, a o njej ne razmišljamo. Razmišljamo le o tem, kako premagati prvega tekmeca v Evropi, in tako naprej."

O tem le razmišlja, ne pa tudi sanja. "Moje sanje dejansko niso povezane z nogometom," se je nasmehnil. "To je dobro, rajši delam s fanti in popravljam stvari s treningi, tekmami, s tem pa tudi uresničuješ neke sanje. Kmalu nas čaka pokal. Igrala se bo ena tekma, želimo si lovorike," je odločen, da pozitivno energijo, ki je na slovesnosti po dvigu pokala v Ljudskem vrtu ni manjkalo, izkoristi za osvojitev dvojne krone.