Luka Zahović pred podvigom, na katerega čakamo 24 let

Luka Zahović je pred zadnjim krogom Prve lige Telekom Slovenije favorit za naziv najboljšega strelca tekmovanja in lahko postane šele četrti nogometaš, ki bo kralj slovenskih nogometnih strelcev postal več kot enkrat, in šele drugi, ki mu bo to uspelo dvakrat v nizu. Daljnega leta 1995 je tak podvig izpeljal legendarni Štefan Škaper.