Spremembe v pravilniku ZZZS: kakšna je kakovost novih dentalnih materialov?

Kaj se spreminja?

ZZZS vsem zavarovanim osebam pri zobozdravstvenih dejavnostih zagotavlja uporabo standardnih materialov, ki so opredeljeni v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. S spremembo omenjenih pravil se s 1. januarjem 2025, 1. julijem 2025 in 1. julijem 2026 spreminjajo tudi standardni materiali. Dentalni materiali, ki jih bo po novem sofinanciral ZZZS, so:

kobalt-kromove dentalne zlitine ali zlitine s primerljivimi lastnostmi,

monolitna keramika,

kompoziti in

porcelan.

Foto: Shutterstock

So spremembe pri materialih za proteze v prid pacientom?

Pri Aurodentu opozarjajo, da po kliničnih raziskavah in znanstvenih referencah1,2 odločitev za nove materiale ni najbolj strokovno in klinično utemeljena. Materiali, ki bodo po novem sofinancirani, navajajo pri Aurodentu, niso vedno najboljša izbira, saj lahko predstavljajo številna tveganja tako za posameznika kot tudi za okolje.

Na primer kobalt-kromove dentalne zlitine lahko povzročajo številne zaplete, kot so:

Prikaz krušenja površine monolitne fiksne proteze. Foto: Aurodent

sekundarni karies (nastanek kariesa na zobu, ki podpira protezo),

zlom ogrodja ali opornega zoba,

paradontalne ali apikalne lezije opornih zob ter

alergijske reakcije, zlasti pri ženskah srednjih let ali starejših ženskah3. Študije poročajo o gingivitisu ob zobnih nadomestkih, pordelosti neba ali brezzobega grebena in belkastih lezijah.

Podobno se tudi pri monolitnih keramičnih protezah pogosto pojavljajo težave s krušenjem površine, kot je vidno na fotografiji, imenovane tudi krhek zlom. Popravilo takšne proteze običajno zahteva popolno odstranitev zlomljenega dela z rezanjem, kar je invazivno in obremenjujoče za pacienta.

Vpliv "brezplačnih" zobozdravstvenih zlitin na zdravje pacientov

Poleg opisanih zapletov pa lahko zgoraj omenjeni dentalni materiali ob stiku z ustnim tkivom sprožajo tudi kompleksne biološke odzive. Kakšne točno, je seveda odvisno od uporabljenega materiala, dolžine trajanja uporabe in nenazadnje tudi od posameznikovega organizma.

Kobalt in krom, ki sta glavni sestavini kobalt-kromovih zlitin, lahko sčasoma postaneta škodljiva, celo toksična za bližnja in oddaljena tkiva. Zato je na mestu razmislek o uporabi drugih zlitin, pravijo pri Aurodentu.

Foto: Shutterstock

Kaj o različnih materialih za proteze pravijo študije?

Deset let trajajoča mednarodna študija, ki je spremljala uspešnost dolgotrajnega preživetja 400 fiksnih protez vseh vrst materialov, je pokazala naslednje rezultate:

plemenite zlitine, ki vsebujejo srebro, zlato in paladij: 49 odstotkov,

bazne kobalt-kromove dentalne zlitine: 33 odstotkov,

monolitna keramika: 34 odstotkov.

Uspešnost preživetja fiksnih protez v 11 letih (N= 400 pacientov). Foto: Aurodent

Nazoren prikaz verjetnosti preživetja fiksnih protez glede na izbran dentalni material je razviden tudi na diagramih na zgornji na fotografiji.

Pred letom 1982 so se iz javnih sredstev za zobno protetiko sofinancirale visoke plemenite dentalne zlitine, ki vsebujejo več kot 40 mili odstotkov zlata za fiksne proteze. Danes je situacija povsem drugačna, saj od 1.julija 2025 v sistemu sofinanciranja ne bo več niti plemenitih dentalnih zlitin (to so tiste, ki imajo pod 40 mili odstotkov zlata), ampak samo bazne zlitine, ki imajo klinično dokazane najslabše funkcionalne lastnosti od vseh zlitin.

Klinični primer prikaza fiksne proteze in čeljusti po 33 letih nošenja fiksne proteze iz plemenite dentalne zlitine, ki jo je financiral ZZZS (v nekdanji Jugoslaviji). Tkivo pod zobnimi nadomestki je še vedno zdravo. Menjava je bila potrebna iz estetskih razlogov. Foto: Aurodent Omenjena študija nakazuje, da so plemenite zlitine, ki jih je ZZZS sofinanciral zadnjih 40 let, pokazale najboljše rezultate pri izdelavi fiksnih protez. Še več, izkazale so se za biološko neoporečne, da ne povzročajo zapletov, kar je vidno na spodnji fotografiji, ob tem pa je tudi kemijska sestava celo po 33 letih nošenja ostala nespremenjena. Kljub vsemu pa ZZZS od 1. julija 2025 naprej ne bo več kril stroška uporabe plemenitih dentalnih zlitin.

Plemenite zlitine so nemoteče tudi za MR-preiskave Vse plemenite dentalne zlitine Zlatarne Celje d.o.o. imajo to lastnost, da so neferomagnetne in ne predstavljajo tveganja pri preiskavah z magnetno resonanco (MR). To pomeni, da plemenite dentalne zlitine Zlatarne Celje ne preprečujejo izvajanja preiskav MR, tudi če jih ima pacient vgrajene v ustni votlini. Za potrebe MR-preiskav pacientom, ki imajo v ustih vgrajene protetične nadomestke dentalnih zlitin Zlatarne Celje, lahko izdamo uradno izjavo o neferomagnetnosti dentalnih zlitin, ki jo predložijo k vprašalniku pred MR-preiskavo.

Foto: Aurodent

Zakaj so zlitine iz plemenitih kovin tako priporočljive?

Plemenite dentalne zlitine so v uporabi že od začetka razvoja moderne dentalne medicine. Z leti so se razvile različne kombinacije kovin za dentalne namene. Zlatarna Celje d.o.o. pod okriljem blagovne znamke Aurodent že več desetletij s kontrolirano proizvodnjo, certificiranimi izdelki pooblaščenih tako domačih kot tujih institucij ter nenehnimi vlaganji v razvoj proizvaja kakovostne ter predvsem zdravju prijazne plemenite dentalne zlitine na osnovi zlata, platine, srebra in paladija, ki jih je ZZZS v sklopu zdravstvenega zavarovanja kril več kot 30 let.

Vse dentalne zlitine Zlatarne Celje d.o.o. so vpisane v Register medicinskih pripomočkov pri javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.

Sredi 20. stoletja se je zaradi nihanja cen dražjih plemenitih kovin začela uporaba dentalnih zlitin na osnovi srebra in paladija, kot sta zlitini Auropal S in Auropal SE pod blagovno znamko Aurodent. Srebro-paladijeve zlitine so tako prevzele vlogo zlitin z visoko vsebnostjo zlata, saj izpolnjujejo vse fizikalne in kemijske zahteve, ob tem pa zagotavljajo tudi nižjo ceno. Poleg tega zgoraj omenjene klinične raziskave kažejo tudi na izjemno obstojnost srebro-paladijevih zlitin v ustni votlini.

Opozarjajo na potrebo po višjih standardih Foto: Aurodent V Aurodentu opozarjajo, da nove vrste dentalnih materialov v sistemu sofinanciranja ZZZS spadajo v nižjo kategorijo dentalnih materialov s slabšo funkcionalnostjo oziroma celo slabšim vplivom na celostno zdravje pacientov. Še več, za razliko od plemenitih kovin monolitna keramika ali kobalt-kromove zlitine ne sodijo med trajnostne materiale in ne omogočajo reciklaže, kar pomeni ustvarjanje dodatnih, nepotrebnih odpadkov in s tem večji ogljični odtis na okolje. Spremembe v pravilih ZZZS tako ne vidijo kot nekaj, kar bi bilo v korist pacientov, saj menijo, da ne temeljijo na dolgoročnih kliničnih študijah (z vidika zdravja in trajnosti), zaradi česar si želijo javne razprave o posledicah teh sprememb za zdravje pacientov in okolja.

Kdaj lahko pacient zahteva kakovostnejše materiale?

Foto: Aurodent

Po podatkih ZZZS je lahko pacient v določenih primerih še vedno upravičen do kakovostnejših materialov. V primeru izkazane alergije ali drugega nezaželenega učinka na standardne zobnoprotetične materiale je zavarovana oseba upravičena do uporabe drugega ustreznega materiala, ki zagotavlja funkcionalno ustreznost, so zapisali na spletnih straneh ZZZS.

Sicer pa velja, da če zavarovana oseba želi izdelavo zobno-protetičnih pripomočkov iz nadstandardnega (dražjega, kakovostnejšega) materiala, jo mora zobozdravnik pred izdelavo seznaniti z višino doplačila in kakšen material bo uporabljen, kar mora zavarovana oseba potrditi s podpisom, so še zapisali.

Foto: Shutterstock

Kako do kakovostnejših materialov? Po posvetu s stomatologom ali zobnim tehnikom lahko pacient preko izbranega zobozdravnika naroči potrebno količino izbrane vrste dentalne plemenite zlitine, iz katere se nato pripravi zobnoprotetična konstrukcija, ki bo vgrajena v usta. Zainteresirani pacienti lahko dodatne informacije o dentalnih zlitinah, katerih proizvajalec je Zlatarna Celje d.o.o., pridobi prek spleta na www.aurodent.si, telefonske številke 03/42-67-137, 051/455-509 ali prek elektronske pošte zc.aurodent@zlatarnacelje.si. Foto: Aurodent A kakšno količino zlitine je treba kupiti? Brez skrbi, ob vgraditvi zobnoprotetične konstrukcije v usta se pacientu vrne višek dentalne zlitine, ki je bil uporabljen. Očiščeno zlitino lahko pacient prinese v odkup v prodajalne Zlatarne Celje ali v odkupovalnico v Ljubljani na Resljevi ulici 20. V Zlatarni Celje odkupujejo tudi stare krone in mostičke iz plemenitih dentalnih zlitin, ki so bili pacientu odstranjeni iz ust pred vgraditvijo novega protetičnega nadomestka. Aktualni cenik odkupa dentalnih zlitin Zlatarne Celje d.o.o. je tukaj.

1Friederike Rathmann, Moritz Pohl, Peter Rammelsberg, Wolfgang Bömicke: Up to 10 years clinical performance of zirconia ceramic and metal-ceramic fixed partial dentures: A retrospective study. The Journal of Prosthetic Dentistry, 2022, https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2022.11.003.

2Ryan C. Olley, Manoharan Andiappan, Peter M. Frost: An up to 50-year follow-up of crown and veneer survival in a dental practice. The Journal of Prosthetic Dentistry, Volume 119, Issue 6, 2018, Pages 935-941, https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2017.06.009.