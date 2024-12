Neustrezen material za vaše zobne krone lahko ogrozi vaše zdravje

Pogosto se zgodi, da se moramo soočiti z izgubo zoba. Ta je lahko posledica zobne gnilobe, bolezni dlesni, starosti in prometnih ali drugih nesreč. V takih primerih želimo manjkajoči zob čim prej nadomestiti, saj si želimo povrniti svoj videz ter stabilizirati ugriz in preprečiti premikanje sosednjih zob v prazen prostor. Kot nadomestke zob danes poznamo mostičke in zobne vsadke ali implantate.

Nasmeh je nekaj najlepšega, kar lahko človek nekomu podari. Z nasmehom sporočamo svoja čustva in se na ta način tudi socialno izražamo. Še več, rečemo lahko, da je nasmeh pokazatelj osebne urejenosti in v medosebnih odnosih predstavlja neke vrste vrednote.

Za lep nasmeh smo odgovorni sami. Zdravi zobje in dlesni so namreč ogledalo našega zdravja in skrbi zase. Z zdravim življenjskim slogom ter rednimi obiski pri zobozdravniku poskrbimo, da smo in bomo vedno lahko nasmejani.

Foto: Aurodent

Temeljit pogovor z zobozdravnikom o ustreznem materialu zobne konstrukcije

Nadomestno-protetična rehabilitacija je povezana s ceno, zato se je treba s svojim zobozdravnikom temeljito pogovoriti, iz kakšnega materiala naj bo nova zobna konstrukcija. Pacienti se tako pogosto znajdejo v zadregi, saj so zobni materiali in postopki izdelave različni. Pri tem je pomembno tudi, da imamo v ustih vse nadomestke zob iz istega materiala, ne glede na to, kdaj smo si jih dali vgraditi. Na tak način se izognemo nastanku galvanskih tokov, ki so potencialni povzročitelji glavobolov in težav v obliki alergij.

Glede na stopnjo prizadetosti zoba ali zobovja se zobozdravnik odloča med fiksno in snemno protetiko. Pri fiksno protetičnem nadomestku je ta trajno cementiran na obrušen zob, ki je lahko prizadet zaradi zobnega kariesa ali mehanskih poškodb. V to skupino spadajo različne vrste zobnih prevlek in mostičkov, porcelanske fasete, inlej in onlej. Inlej se umesti med vrške zoba in se tako uporablja namesto zalivke (plombe). Pri obsežnejših obnovitvah, ki zajemajo enega ali več vrškov, pa se uporablja onlej. Mostiček predstavlja zobe v manjkajoči vrzeli ter je sestavljen iz vmesnih členov in dveh prevlek na vsaki strani mostička.

Če nam ostane korenina in nam manjka le zob, se lahko izdela nadzidek. Na tako pripravljen nadzidek se prilepi prevleka.

Snemno protetični nadomestek se uporablja takrat, ko je vrzel med zobmi prevelika in je čeljust brezzoba. Takrat se lahko odločamo med totalno, delno protezo ter implantati.

Implantati so zobni vsadki, podobni zobni korenini. S kirurškim postopkom se vstavi v kost vijak, na katerega se kasneje namesti zobna krona. Vraščanje oziroma celjenje traja dalj časa (od tri do šest mesecev). Možnosti popravkov oziroma nadomestkov zob, med katerimi najpogosteje izbirajo pacienti, so:

Enodelna vlita kovinska tehnika, pri kateri je lahko ves zob kovinski. V beli barvi zoba je viden le lični ali ustnični del zoba, medtem kot so grizne, nebne in jezične ploskve zoba iz kovine. Cenovno je tak način izdelave najugodnejši, saj je standarden po pravilih obveznega zavarovanja ZZZS. Kovina je navadno srebro-paladijeva zlitina, ki ima videz srebra, pacienti pa lahko izberejo proti doplačilu zlato-paladijevo zlitino, ki ima videz belega zlata ali pa zlato dentalno, katere videz je zlatorumen.

Bele kompozitne dograditve, ki jih priporočajo bolj za rekonstrukcijo posameznih zob. Mostovne konstrukcije iz kompozitov običajno služijo kot začasna rešitev. Njihova življenjska doba je krajša od enodelnih vlitih prevlek, zato so pogosteje v uporabi keramične (porcelanske) prevleke.

Polno keramične prevleke, pri katerih je ves zob bel. Primerne so za posamezne zobe ali za krajše mostovne konstrukcije (do treh zob).

Kovinsko-keramične konstrukcije, ki imajo ogrodje iz jekla ali posebne zlate zlitine s posebnimi lastnostmi. Na to kovino je na vseh ploskvah nanesena keramika, da so taki zobje v celoti beli. Primerne so tako za posamezne zobe kot za večje konstrukcije.

Foto: Aurodent

Dentalne zlitine, ki se uporabljajo pri izdelavi protetično-zobnih nadomestkov:

Zlate zlitine (Au), ki vsebujejo od 83 do 92 masnih odstotkov zlata in se uporabljajo za fiksnoprotetične izdelke za fasetiranje z umetnimi masami. Prepoznamo jih pod imenom Aurodent.

Zlato-platinske zlitine (Au-Pt), ki vsebujejo od 75 do 86 masnih odstotkov zlata in se uporabljajo za fiksnoprotetične izdelke za kovinsko-porcelansko tehniko. Prepoznamo jih pod imenoma Aurokeram in Bioker.

Zlato-platinske (Au-Pt), ki vsebujejo od 75 do 78 masnih odstotkov zlata in se uporabljajo za fiksnoprotetične izdelke za fasetiranje z umetnimi masami. Prepoznamo jih pod imenom Dentor.

Zlato-paladijeve (Au-Pd), ki vsebujejo od 40 do 46 masnih odstotkov zlata in se uporabljajo za fiksnoprotetične izdelke za fasetiranje z umetnimi masami. Prepoznamo jih pod imenom Midor.

Srebro-paladijeve (Ag-Pd), ki vsebujejo od 58 do 64 masnih odstotkov srebra in se uporabljajo za fiksnoprotetične izdelke za fasetiranje z umetnimi masami, in sicer najpogosteje za nadzidke ter ogrodja fasetirnih prevlek. Prepoznamo jih pod imenom Auropal.

Krom-kobaltove zlitine (Co-Cr), ki se uporabljajo za izdelavo vlitih kovinskih baz protez ter ogrodja keramičnih prevlek.

Titan (Ti), kjer pasivna plast titanovega oksida preprečuje sproščanje kakršnihkoli ionov v okoliško tkivo. Na ta način je dosežena visoka stopnja biokompatibilnosti.





Vse meritve in preiskave dentalnih zlitin so bile opravljene v skladu z zahtevami iz harmoniziranih standardov za pridobitev EU certifikata, ki je obvezen za prodajo zlitin na območju Evropske unije. Harmonizirani standardi so zakonsko obvezujoči in zagotavljajo primerno funkcijsko uporabo dentalnih zlitin glede na trenutno tehnološko znanje na tem področju. Poleg individualnih standardov, ki določajo lastnosti samih dentalnih zlitin, je treba upoštevati še krovni standard ISO 13485 za medicinske pripomočke, s pomočjo katerega se nadzoruje sam proces proizvodnje, s čimer se zagotovi visoka kvaliteta vsake izdelane dentalne zlitine. V Zlatarni Celje d.o.o. je uveljavljen še standard ISO 9001, v skladu s katerim je vodena proizvodnja za dosledno zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev za naše kupce. Dentalne zlitine, ki jih proizvajamo v Zlatarni Celje d.o.o. pod blagovno znamko Aurodent, vzdržijo tehnično, funkcionalno in kemijsko v ustih najmanj sedem let, kar je minimalna življenjska doba kron in mostičkov. Glavni elementi, ki jih vsebujejo te zlitine, so zlato, platina, srebro in paladij ter so porok za najvišjo stopnjo biokompatibilnosti. Ugotovitve opravljenih predkliničnih testov ter kliničnih preiskav so pokazale, da so dentalne zlitine Zlatarne Celje d.o.o. organizmu praktično neškodljive. Njihova značilnost pa je tudi, da so neferomagnetne.

Foto: Aurodent

Izrednega pomena je, da se pred odločitvijo za zobno protetiko pogovorimo s stomatologom in skupaj z njim pretehtamo vse možnosti protetičnih nadomestkov, ki so v dani situaciji za nas ustrezni glede na status zobovja. Velikokrat se pacienti odločajo za izbiro materiala glede na finančni vložek. V tem primeru Zlatarna Celje d.o.o. nudi odkup starega nakita, zobnih mostičkov in kron iz plemenitih dentalnih zlitin, ki so bili pacientu pred vgraditvijo novega protetičnega nadomestka predhodno odstranjeni iz ust. Aktualni cenik odkupa dentalnih zlitin Zlatarne Celje d.o.o. se nahaja na www.odkup-zlata.si. Odpadni material lahko pacient prinese v odkup v vse prodajalne Zlatarne Celje ali v odkupovalnico v Ljubljano na Resljevi ulici 20.

Uredite si zobe s premišljeno izbiro materialov, da vaše zdravje ne bo ogroženo.