Fernando Alonso bo letos odpeljal svojo 23. sezono formuli 1 in dopolnil 45 let. Eden najbolj cenjenih dirkačev že skoraj 13 let čaka na 33. zmago. S prihodom inženirja Adriana Neweyja v ekipo Aston Martin je Španec mislil, da bo končno spet dobil šampionski dirkalnik. A zaradi zaostanka v razvoju Hondinega pogonskega sklopa se zdi, da bo tudi ta sezona zanj izgubljena. In zato bi bila lahko tudi zadnja. Iz Bahrajna, kjer se v sredo nadaljujejo testiranja, Alonso sicer sporoča, da v Aston Martin ni izgubil zaupanja.

Fernando Alonso Foto: Reuters Od srede, 18., do petka, 20. februarja, bo v Bahrajnu potekal še drugi sklop zimskih testiranj ekip formule 1 pred marčevskim začetkom sezone v Avstraliji. Najzahtevnejša naloga čaka ambiciozno ekipo Aston Martin, ki je očitno v velikem zaostanku za najhitrejšimi. Celo štiri sekunde ali več na krog, meni Lance Stroll. V prvih treh dneh testiranj so odpeljali le 206 krogov. Ekipa kanadskega milijarderja Lawrenca Strolla ima denar, zdaj ima tudi inženirskega genija Adriana Neweyja in enega najbolj cenjenih dirkačev zadnjih 25 let Fernanda Alonsa. A španski dirkač se je kot že tolikokrat v karieri znašel v napačni ekipi ob nepravem času. Pred 20 leti je osvojil svoj drugi in zadnji naslov svetovnega prvaka, letos pa bo minilo že 13 let od njegove zadnje, 32. zmage.

"Zagotovo se veselim te sezone"

Fernando Alonso Foto: Guliverimage Julija bo Alonso dopolnil že 45 let. Številni tekmeci so pol mlajši. S spremembo pravil o dizajnu dirkalnika so vse ekipe začele z ničle, kar je Aston Martin videl kot svojo prednost. Da Newey znova zriše šampionski dirkalnik, kot jih je nazadnje znal za Red Bullovo ekipo. Pravijo, da je dizajn novega Aston Martina eden najbolj revolucionarnih, morda celo preveč. A glavna težava je, da imajo novega motornega partnerja. To je Honda, ki je zadnja leta sicer uspešno sodelovala z Red Bullom. A novi so tudi pogonski sklopi, pol električni, pol z notranjim izgorevanjem. In Honda je podobno kot pred desetletjem, ko je sodelovala z McLarnom (2015–2017), zaostala v razvoju novega agregata za Mercedesom, Ferrarijem, Red Bull Fordom in Audijem. Takrat je bil Alonso prav McLarnov dirkač.

"Vsi koščki sestavljanke se zlagajo"

Adrian Newey Foto: Reuters Alonsu enostavno zmanjkuje časa. Zdi se, da bo, če še letos ne bo dobil zmagovitega dirkalnika, potegnil črto pod kariero. A Španec za zdaj v Aston Martin in Neweyja še zaupa. Newey je s to sezono sicer prevzel tudi vlogo šefa ekipe. "On je drugačen. Je izjemen dizajner. Na povsem drugačen način dela z vsemi v ekipi. Zdaj smo v dobi računalnikov in simulacij. Adrian pa se še vedno pogovarja z dirkačem in uporablja naše informacije, da bi rešil težave. Ustvari si celotno sliko in ima morda rešitev že v glavi. Nekaj posebnega je, ko se pogovarjaš z njim in se učiš od njega. Zagotovo se veselim te sezone," je Alonso povedal za Sky Sports.

Ekipa Aston Martin je na svoji prelomnici. "Naša tovarna je dokončana. Zdaj imamo svoj vetrovnik za dizajn dirkalnika. Ni nam več treba uporabljati drugih. Prvič imamo svoj menjalnik. To je sicer velik izziv, a nam obenem ta daje več svobode pri dizajnu ostalih komponent dirkalnika. In zdaj imamo še Hondo za motornega partnerja. Vsi koščki sestavljanke se zlagajo. Zdaj pa je izziv, da vse to združimo," je širšo sliko dogajanja v ekipi s sedežem v britanskem Silverstonu pojasnil Alonso. "Lani smo bili šele sedmi v konstruktorskem seštevku. Najprej moramo shoditi, potem bomo šele tekli. Gremo korak za korakom. Seveda smo tekmovalni in si želimo zmag in velikih dosežkov. A za to je potreben čas. Bi pa radi, da bi bila ta časovnica do uspehov čim krajša."