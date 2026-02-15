Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pijani Slovenec v Umagu povzročil razdejanje, aretirali tudi njegovo spremljevalko

Hrvaška policija | Fotografija je simbolična. | Foto Pixsell

Fotografija je simbolična.

Foto: Pixsell

V petek okoli 2. ure zjutraj se je v Umagu zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil pijani 47-letni slovenski državljan. Policisti so aretirali tudi njegovo 46-letno spremljevalko.

Nesreča se je zgodila na krožišču ulic Savudrijska, Polezine in Kratka, kjer je moški, ki je vozil avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, zaradi neprimerne hitrosti trčil v betonski otok in prometne znake.

Izmerili so mu 1,76 promila alkohola v krvi (mejna vrednost znaša 0,5 promila). Voznika so do streznitve namestili v posebne prostore policije, mu izrekli globo v višini 1.580 evrov in trimesečno prepoved vožnje motornih vozil kategorije B.

Policija je pridržala tudi njegovo 46-letno spremljevalko, ki je med incidentom žalila policista, je sporočila istrska policija. Privedli so jo na pristojno sodišče, ki ji je zaradi kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir naložilo globo v višini 740 evrov.

policija Umag prometna nesreča promet promet
