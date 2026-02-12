Nemci ujeli 74-tonski tovornjak, ki je vozil s hitrostjo do 137 km/h

Nemška policija je ujela 86-odstotno preobremenjen tovornjak, ki je obenem za več kot 50 kilometrov na uro presegel omejitev hitrosti.

Nemška policija je na avtocestnem križišču pri Wismarju ustavila nizozemski tovornjak, ki je bil naložen skoraj dvakrat nad dovoljeno maso in je hkrati vozil s hitrostjo do 137 kilometrov na uro. Namesto dovoljenih 40 ton je tehtal kar 74,4 tone, vozniku pa so na kraju dogodka zaračunali varščino v višini 3.500 evrov.

Policija iz nemškega Rostocka je 5. februarja okoli 17. ure na avtocestnem križišču Wismar ustavila nizozemski tovornjak s prikolico, sprva zaradi suma prekoračitve hitrosti. Med pregledom vozila in tovora kovinskih odpadkov pa so policisti posumili, da je vozilo tudi močno preobremenjeno.

Več kot 34 ton pretežak tovornjak

Tovornjak so pospremili na tehtanje na območju podjetja v Wismarju, kjer so ugotovili, da namesto dovoljenih 40 ton tehta kar 74,4 tone. To pomeni 34,4 tone preobremenitve, oziroma približno 86-odstotno prekoračitev dovoljene mase.

31-letni voznik iz Nizozemske je moral na kraju samem plačati 3.500 evrov varščine, ki služi kot zavarovanje v postopku odvzema protipravno pridobljene koristi. Končna kazen naj bi bila po navedbah policije še občutno višja.

Policisti so preverili tudi tahograf in ugotovili, da je tovornjak v preteklosti dosegal hitrosti do 137 kilometrov na uro. Za tovornjake nad 3,5 tone je v Nemčiji na avtocestah dovoljena največja hitrost 80 kilometrov na ueo. Kako je bilo vozilo tehnično prilagojeno za tako visoke hitrosti, policija ni pojasnila.

Vozilo je lahko pot nadaljevalo proti Nizozemski šele, ko so skupno maso zmanjšali na dovoljenih 40 ton.