To se zgodi, ko kuhalnico v roke prejmejo osnovnošolci #video

Ta teden je bilo v Ljubljani v Cityparku kuharsko tekmovanje Tradicija na žlico, v katerem so se mladi kuharski mojstri pomerili v pripravi skoraj pozabljenih slovenskih jedi. V nadaljevanju razkrivamo, kako so z dišavami pritegnili pozornost in kaj o tekmovanju pravi lanska zmagovalka MasterChef Slovenija.

Dogodek, ki ga je spremljala tudi Zala Pungeršič

Kulinarični dogodek je privabil mlade kuharske nadobudneže iz vse Slovenije. Pomerili so se v pripravi tradicionalnih slovenskih jedi, ki so jih na koncu ocenili sodniki.

Kuhanje je bilo napeto, a hkrati zabavno. Foto: Ana Kovač

Med strokovno komisijo so bili Zala Pungeršič, zmagovalka MasterChef Slovenija 2023, Špela Ankele, kulinarična novinarka, ter Živan Jovanović, vodja Restavracij Interspar.

Jedi so ocenjevali: Zala Pungeršič, Špela Ankele in Živan Jovanović. Foto: Ana Kovač

Zala Pungeršič je ob tem poudarila, da se od mladih kuharjev danes pričakuje veliko. "Njihova naloga je prenesti tradicijo na krožnik, kar ni vedno lahko, saj ne izvirajo iz časa, ko so se te jedi prvotno pripravljale. A lepo je videti, kako jih obujajo, da se zavedajo pomena in so se na tekmovanje resno pripravili. Z veseljem bom preizkusila vse jedi," je povedala za Siol.

Zala Pungeršič pri ocenjevanju jedi Foto: Ana Kovač

Kako lahko preprosti recepti postanejo prava kuharska mojstrovina?

Za pripravo jedi so mladi kuharji uporabljali lokalne sestavine, s katerimi so preproste recepte spremenili v prave kuharske mojstrovine. Njihov trud pa ni bil zaman, saj se bodo jedi štirih zmagovalnih ekip predstavile tudi širši javnosti. Spomladi bodo namreč zmagovalne kulinarične mojstrovine en mesec na voljo v vseh Restavracijah Interspar.

Zmagovalne jedi boste lahko preizkusili tudi vi. Foto: Ana Kovač

Prav pomen lokalnih sestavin je izpostavila tudi Anka Peljhan, ustanoviteljica projekta Kuhnapato, ki že petnajst let otroke spodbuja k raziskovanju tradicionalne slovenske kulinarike. "Slovenija je izjemno bogata z okusi, a mnogi recepti so že skoraj pozabljeni. Zato je ključno, da otroci pobrskajo po predalih svojih babic in jih ponovno prinesejo na plano. Pri tem je pomembno, da uporabljajo sezonske sestavine in se naučijo osnovnih kuharskih veščin," nam je pojasnila.

Slovenija ima izjemno bogate okuse, ki so prepričali tudi mimoidoče. Foto: Ana Kovač

Na dogodku niso bili lačni niti mimoidoči

Ob vstopu v nakupovalno središče je takoj zadišalo, vonjave pa so vabile v središče dogajanja, kjer so lahko jedi poskusili tudi mimoidoči. "Izjemno lepo je videti, koliko ljubezni je dodane v jedi. Vsaka jed je videti zares okusno," nam je povedala ena izmed obiskovalk.

Dogodek je bil tako kot nalašč za vse ljubitelje kulinarike in hkrati dokaz, da je prihodnost slovenske kuhinje v dobrih rokah.

