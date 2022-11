V Keniji umrla najstarejša osnovnošolka na svetu #video

Njen vnuk Sammy Chepsiror je za kenijski časnik The Standard povedal, da je Gogo Priscilla ali "babica Priscilla", kot so jo radi imenovali, v sredo umrla na svojem domu po zdravstvenih težavah v prsnem košu.

The world’s oldest primary school student, Priscilla Sitieni, whose resolve to acquire an education in her 90s inspired a French film and won praise from UNESCO, has died in Kenya aged 99 pic.twitter.com/3r9woQDcdZ — Wunderkind (@EngineerNGR) November 18, 2022

Stara je bila 94 let

"Gogo je bila dobrega zdravja in je obiskovala pouk, dokler je ni tri dni pred smrtjo začelo boleti v prsih, zaradi česar je morala zapustiti šolo," je Chepsiror v četrtek pojasnil za časnik in dodal, da so nanjo vsi ponosni.

Priscilla Sitieni je bila stara 94 let, ko je prepričala ravnatelja lokalne osnovne šole v svoji vasi v kenijski dolini Rift, da jo je sprejel, navaja Unesco, ki jo je razglasil za "vzornico za svojo skupnost in širše".

Ninety-eight-year-old Priscilla Sitieni is the oldest primary school pupil in grade six at a school in Kenya's Rift Valley. Sitieni wants to achieve the goal of a lifetime: to pass her exams and obtain her diploma. https://t.co/9gQg1bOYtR — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) February 11, 2022

Cilj je bil spodbuditi mlade matere, da se po rojstvu otrok vrnejo v šolo

Lani je v Unescovem intervjuju dejala, da je njen cilj spodbuditi mlade matere v Keniji, da se po rojstvu otrok vrnejo v šolo, namesto da jo opustijo zaradi sramu ali strahu pred družbeno stigmo.

Brez izobrazbe ni razlike med vami in kokošjo

"Nisem želela biti zgled le njim, ampak tudi drugim dekletom po svetu, ki ne hodijo v šolo," je poudarila in dodala, da brez izobrazbe ni razlike "med vami in kokošjo". Izpostavila je, da je izobrazba prihodnost deklet, saj je to bogastvo, ki ostane v glavi in ga ne more nihče vzeti.

Njeno sporočilo bo živelo naprej

Njena prizadevanja so bila dokumentirana v francoskem filmu z naslovom "Gogo", zaradi katerega je lani prvič sedla na letalo in obiskala Francijo ter se srečala s prvo damo Brigitte Macron.

Soustvarjalec filma Patrick Pessis se ji je v četrtek poklonil na Twitterju in zapisal, da "njeno sporočilo o izobraževanju deklet živi naprej".