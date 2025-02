To je Slovenka, ki jo Saša Lošić ljubi že več kot 20 let #foto

Saša Lošić - Loša, frontman skupine Plavi orkestar, je že več kot 20 let v zvezi s Slovenko Špelo Možina, a svoje zveze v javnosti ne izpostavljata. Ob valentinovem koncertu Plavega orkestra v Areni Zagreb pa so Špelo med občinstvom opazili fotografi.

Lošićeva partnerka Špela Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Par zadnjih nekaj let živi na Dunaju, kamor sta se preselila zaradi njene službe, je poročal Dnevni avaz. Možina namreč dela v diplomaciji in so jo v avstrijsko prestolnico premestili iz Sarajeva, kjer je pred tem delala več let, na Dunaj pa je z njo odšel tudi Lošić.

Loša: O ljubezni se ne govori

Frontman Plavega orkestra se je sicer pred zagrebškim koncertom za In Magazin razgovoril prav o tem, zakaj svojega ljubezenskega življenja v javnosti ne izpostavlja. "Ljubezen je kot ptica. Če jo preveč analiziraš, če govoriš o njej, pobegne kot ptica," je izjavil, "o ljubezni se ne govori, ampak se jo občuti."

