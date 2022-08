Redka fotografija priljubljenega pevca: bi ga prepoznali?

58-letni Saša Lošić Loša se v javnosti praktično ne pojavlja brez kape na glavi. To je njegov zaščitni znak in njegovi oboževalci so še toliko bolj navdušeni nad fotografijo, ki jo je na družbenem omrežju Facebook objavil glasbenik in založnik Neven Kepeski. Na črno-beli fotografiji ima mladi Lošić dolge lase in na presenečenje mnogih ne nosi kape.

"Spomin na enega boljših žurov v Zagrebu v osemdesetih. In bilo jih je veliko. Loša in Boro Radaković. Razmišljam, da je to verjetno edina fotografija Loše brez kapice," je ob objavi zapisal Kepeski.