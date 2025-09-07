Štajerska avtocesta ponovno odprta

Štajerska avtocesta je med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ponovno odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, sporoča državni prometnoinformacijski center. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Celjem.

Tudi sicer zaradi del na cesti nastaja gneča.

Na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo predvidoma do ponedeljka do 5. ure promet potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med tednom bo promet ponovno urejen po dveh pasovih v vsako smer, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Na delu štajerske avtoceste med Šentjakobom in Domžalami v obe smeri ter med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani pa bo promet po enem pasu potekal predvidoma še danes do 20. ure. Zaprt je tudi izvoz Domžale proti Ljubljani.

Foto: Dars/Promet.si V smeri Ljubljane je kolona vozil trenutno dolga nekaj manj kot štiri kilometre, v smeri Celja pa dobra dva kilometra. Zamuda v smeri Ljubljane je približno 15 minut, v smeri Celja okoli deset minut.

Do zastoja je prišlo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici pri priključku Brdo v smeri Kosez zaradi nesreče, zaradi katere je zaprt prehitevalni pas.

Vozila stojijo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je trenutno dolga en kilometer.

Zastoji so tudi na cestah Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan in Lesce–Bled.