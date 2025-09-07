Škoda je za zdaj razkrila le predstavitveni "show car" avtomobil, ki pa je oblikovno in tehnično že blizu serijskega majhnega električnega avtomobila. Ta je soroden in primerljiv z novim ID.polom, s proizvodnjo in premiero serijskega modela pa začnejo v drugi polovici prihodnjega leta. Izdelovali ga bodo v Španiji (Navarra).

Kako doseči cenovno primerljivost epiqa s kamiqom?

Predstavitveni avtomobil je dolg 4,1 metra, prostor ima za pet potnikov, prostornia prtljažnika znaša 475 litrov. Pri Škodi po standardu WLTP obljubljajo do 425 kilometrov dosega. Kapacitete baterije za zdaj še niso razkrili. Zaradi lova na kar najbolj konkurenčno ceno bi lahko epiq na ceste pripeljal z dvema kapacitetama baterije.

V notranjosti Čehi obljubljajo veliko praktičnih rešitev, ki smo jih za Škodo že vajeni. Prav tako pa so napovedali tudi cenovno primerljivost epiqa z bencinsko gnanim kamiqom. Ta je trenutno v Sloveniji s srednjim paketom opreme na voljo v rangu med 20 in 22 tisoč evri.

Ali bo cenovno primerljiv le z morebitno manjšo baterijo in kako uporabnega epiqa bo mogoče dobiti za ceno kamiqa, bo znano prihodnje leto ob razkritju dokončnega serijskega avtomobila.

Foto: Škoda Foto: Škoda