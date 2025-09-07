Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
7. 9. 2025,
23.32

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili IAA Munchen škoda epiq Škoda

Nedelja, 7. 9. 2025, 23.32

1 ura, 5 minut

Škoda epiq

Lahko Škoda izpolni obljubo? Električni epiq bo primerljiv z bencinskim kamiqom.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Škoda epiq | Foto Škoda

Foto: Škoda

Škoda za svoj novi električni model epiq napoveduje cenovno primerljivost z obstoječim klasičnim modelom kamiq.

Škoda koncept vision 0 octavia
Avtomoto Silhueta koncepta, ki bo nova škoda octavia: nanjo bomo čakali še nekaj let #foto

Škoda je za zdaj razkrila le predstavitveni "show car" avtomobil, ki pa je oblikovno in tehnično že blizu serijskega majhnega električnega avtomobila. Ta je soroden in primerljiv z novim ID.polom, s proizvodnjo in premiero serijskega modela pa začnejo v drugi polovici prihodnjega leta. Izdelovali ga bodo v Španiji (Navarra).

Kako doseči cenovno primerljivost epiqa s kamiqom?

Predstavitveni avtomobil je dolg 4,1 metra, prostor ima za pet potnikov, prostornia prtljažnika znaša 475 litrov. Pri Škodi po standardu WLTP obljubljajo do 425 kilometrov dosega. Kapacitete baterije za zdaj še niso razkrili. Zaradi lova na kar najbolj konkurenčno ceno bi lahko epiq na ceste pripeljal z dvema kapacitetama baterije. 

V notranjosti Čehi obljubljajo veliko praktičnih rešitev, ki smo jih za Škodo že vajeni. Prav tako pa so napovedali tudi cenovno primerljivost epiqa z bencinsko gnanim kamiqom. Ta je trenutno v Sloveniji s srednjim paketom opreme na voljo v rangu med 20 in 22 tisoč evri. 

Ali bo cenovno primerljiv le z morebitno manjšo baterijo in kako uporabnega epiqa bo mogoče dobiti za ceno kamiqa, bo znano prihodnje leto ob razkritju dokončnega serijskega avtomobila. 

Volkswagen ID.cross
Avtomoto Nič več varčevanja z gumbi? Razkritje v Münchnu, Volkswagnova novost obeta veliko.

Škoda epiq | Foto: Škoda Foto: Škoda Škoda epiq | Foto: Škoda Foto: Škoda

električni avtomobili IAA Munchen škoda epiq Škoda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.