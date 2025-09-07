Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
7. 9. 2025,
21.14

Volkswagen ID.cross

Nedelja, 7. 9. 2025, 21.14

1 minuta

Volkswagen ID.cross

Nič več varčevanja z gumbi? Razkritje v Münchnu, Volkswagnova novost obeta veliko.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Volkswagen ID.cross | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen poleg serijskega ID.polo razkriva koncept ID.cross, ki bo električna alternativa bencinsko gnanega T-crossa.

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen razstavo IAA v Münchnu izkorišča za razkrivanje nadgradnje svoje električne ponudbe, ki sicer še vedno izvira iz modularne električne platforme MEB. Pokazali bodo serijskega ID.pola, koncept ID.cross pa napoveduje električni kompaktni križanec. Tega bodo na ceste pripeljali čez dve leti.

Pri Volkswagnu so z izvršnim direktorjem Thomasom Schafferjem na čelu v Münchnu poudarili, da je koncept ID.cross zelo blizu serijskemu vozilu za leto 2027. Za razliko od ID.pola, ki bo oblikovno očitno precej podoben klasičnemu polu, ta koncept napoveduje oblikovno nekoliko drugačen avtomobil. V dveh letih tako Volkswagen prinaša dva zase zelo pomembna modela, ki bosta ključna za dvig deleža električnih modelov v prodaji. Temu bodo nato dodali le še malčka na osnovi koncepta ID.2all. 

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

Video – pogled v notranjost koncepta: 

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Velik kot T-cross, pogon nič več na zadnji kolesi

Koncept ID.cross je dolg 4,16 metra, širok je 1,83 metra, visok pa 1,58 metra. Medosna razdalja znaša 2,60 metra. Dimenzijsko je tako podoben že znanemu T-crossu. Za koncept so s pomočjo Goodyeara pripravili 21-palčna kolesa. Posebnost koncepta je sprememba pri pogonu, saj se bo moč elektromotorja prenašala na sprednji kolesi. Moč motorja je 155 kilovatov (211 konjskih moči), najvišja hitrost 155 kilometrov na uro.

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Notranjost – vrača se več fizičnih gumbov

Pomembni novosti v notranjosti vozila – pod osrednjim zaslonom se vračajo klasični fizični gumbi, na vratih pa ločena stikala za premik oken tako spredaj kot zadaj. Očitno se pri Volkswagnu končuje varčevanje s stikali, kar je bila do zdaj kritika električnih vozil družine ID. 

Prostornina prtljažnika je 450 litrov, pri Volkswagnu so vendarle poskrbeli tudi za dodatni prtljažnik spredaj – ta bo meril 25 litrov. 

Podatka o bateriji pri Volkswagnu še niso razkrili, po standardu WLTP pa pričakujejo doseg do 420 kilometrov. Na zadnjo os bo mogoče obesiti tovor do 75 kilogramov (dobro za prevoz tudi električnih koles), vleka prikolice pa bo mogoča do mase 1.200 kilogramov.

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

IAA Munchen električni avtomobili volkswagen ID.cross Volkswagen
