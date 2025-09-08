Porsche je model 911 turbo S opremil s hibridnim pogonom in ta ima skupno moč 523 kilovatov – s tem postaja najzmogljivejši serijski 911 do zdaj.

Na razstavi IAA v Münchnu je prisoten tudi Porsche, ki je na Bavarskem že razkril svoj najzmogljivejši serijski avtomobil do zdaj. To je novi porsche 911 turbo S, ki je zdaj dobil hibridni pogon. Moč 3,6-litrskemu šestvaljniku so povečali na 523 kilovatov oziroma 711 "konjev", motor pa ima tudi 800 Nm navora. Ta je na voljo vse od 2.300 do šest tisoč vrtljajev motorja v minuti. V primerjavi s predhodnikom ima avtomobil 61 dodatnih "konjev". Hibridna elektricikacija za 911 turbo S predstavlja največji preskok po vgradnji še drugega turbo polnilnika in štirikolesnega pogona v devetdesetih letih.

Za hibridnega 911 turbo S bo treba odšteti vsaj 200 tisoč evrov. Na voljo bo tako kupe kot še nekoliko dražji kabriolet. Prvi avtomobili na ceste prihajajo konec letošnjega leta.

Foto: Porsche

Dodatnih 85 kilogramov, a precej hitrejši čas na Nordschleifu

Porsche je hibridni pogon že lani prvič vgradil v model 911 GTS, od takrat pa so ga še izpopolnili. Pri turbo S ima dve elektronski turbini. Baterija ima kapaciteto 1,9 kilovatne ure, kljub dodatkom pa je masa narasla za dokaj skromnih 85 kilogramov. Dodatna moč pomeni rahlo izboljšan pospešek (2,5 sekunde do sto in 8,4 sekunde do dvesto kilometrov na uro), najvišja hitrost je 322 kilometrov na uro.

Da hibridni pogon očitno ne bo bistveno vplival na vozniško dinamiko, kažejo tudi testi z dirkališča Nordschleife v Nemčiji. Tam so s hibridnim 911 turbo S že postavili čas 7:03, kar je okrog 14 sekund hitreje kot s predhodnikom.

Vse to pa je bilo mogoče doseči tudi s širšimi pnevmatikami in predvsem večjimi zavorami. Zavorni diski spredaj imajo premer 420, zadnje pa so povečali s 390 na 410 milimetrov. To so največje keramične zavore, ki jih je Porsche do zdaj uporabil na serijskem avtomobilu.

Foto: Porsche Foto: Porsche Foto: Porsche Foto: Porsche