Avtor:
P. P.

Nedelja,
7. 9. 2025,
17.16

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Nedelja, 7. 9. 2025, 17.16

1 ura, 9 minut

Slovenka v Banja Luki povzročila pravo razdejanje #video

Avtor:
P. P.

Michael B. Jordan prometna nesreča | Fotografije je simbolična. | Foto Profimedia

Fotografije je simbolična.

Foto: Profimedia

Bosanski portal Nezavisne novine poroča, da je državljanka Slovenije D. T. sinoči v Banjaluki s porschejem trčila v več parkiranih vozil in povzročila pravo razdejanje. Policija je sporočila, da je imela v krvi okoli dva promila alkohola.

Nesreča se je po poročanju bosanskega medija zgodila pet minut po polnoči. Slovenska državljanka D. T. naj bi med vožnjo z avtomobilom trčila v več avtomobilov znamke audi, toyota in citroën. "Na vozilih, pa tudi na drogu javne razsvetljave, je nastala škoda. Osebo D. T. smo pridržali, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 2,04 g/kg alkohola v krvi," so sporočili iz Policijske uprave Banja Luka.

