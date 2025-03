Najbolj varni vozniki so rojeni v teh znamenjih

Za štiri znake horoskopa velja, da do potankosti obvladajo vsa prometna pravila, v avtomobilu ne tvegajo in nikoli pretirano ne pritiskajo na plin.

Devica

Če želite varen prevoz s točke A na točko B, so device idealna izbira. Ljudje, rojeni v tem znamenju, ničesar ne prepuščajo naključju, redno preverjajo tlak v pnevmatikah, pravočasno menjajo olje in nikoli ne vozijo z "rezervo" goriva. V avtomobilu ne delajo nepredvidenih manevrov in ne prehitevajo po nepotrebnem, ampak vozijo umirjeno, natančno in imajo vedno dovolj varnostne razdalje. Lahko vas spravijo ob živce s tem, da vedno iščejo optimalno pot, a nekaj je gotovo - z devicami ste varni.

Kozorog

Kozorogi se pri vožnji držijo istih načel kot v življenju - ne hitijo, ne tvegajo in držijo se pravil, kot bi jih napisali sami. To so ljudje, ki ne prenašajo kaosa v prometu in ne razumejo, zakaj je za nekatere uporaba smernikov izbira, ne pa obveza. Kozorogi morda niso najbolj vznemirljivi vozniki, so pa zagotovo zanesljivi. Če sedete v njihov avtomobil, se lahko sprostite - ne bodo vozili 200 kilometrov na uro le zato, ker je avtocesta prazna. In da, vedno bodo na pot krenili bolj zgodaj, ker "nikoli ne veš, ali bo gneča".

Bik

Biki so umirjeni in potrpežljivi vozniki. Ne hupajo vsakomur, ki sekundo predolgo stoji pri zeleni luči, ne divjajo po cesti in nikoli, ampak res nikoli ne vozijo, če so utrujeni in zaspani. Varnost je zanje prioriteta, in če potujete z bikom, lahko računate na udobno vožnjo z vnaprej pripravljenim seznamom skladb za poslušanje in načrtovanimi odmori na najboljših počivališčih. Njihov avto je vedno čist in urejen, njihova vozniška filozofija pa preprost - raje varno kot hitro.

Rak

Rakom so njihovi sopotniki pomembnejši kot karkoli, zato ne čudi, da vozijo previdno in premišljeno. Preden speljejo, se vedno prepričajo, ali vsi uporabljajo varnostne pasove, in vedno poskrbijo, da bo klima nastavljena na temperaturo, ki ustreza vsem. Če se vozite z rakom, ste lahko prepričani, da ne bo nikoli tvegal - raje bo počakal dodatnih pet minut kot pa rinil v tvegane situacije. Raki vozijo zaščitniško, umirjeno in se vedno prilagodijo sopotnikom.