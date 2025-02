Ta znaka horoskopa ne preneseta uspeha drugih

Čeprav bi nas uspešni ljudje morali motivirati in navdihovati, nekateri ljudje preprosto ne morejo skriti zavisti, ko zablesti nekdo drug. Običajno so rojeni v enem od teh dveh nebesnih znamenj.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti, so rojeni vodje in blestijo takrat, ko se vse vrti okoli njih. Kaj pa, ko glavna zvezda postane nekdo drug? Levi takrat izgubijo nekaj svojega sijaja, in čeprav običajno podpirajo druge, globoko v sebi čutijo, da so jih zrinili z "odra".

Ko v službi napreduje njihov kolega ali ko zvezda večera postane njihov prijatelj, se levi trudijo obdržati nasmeh na ustnicah, a se obenem prebudi njihova tekmovalnost. K sreči pa bodo po kratki epizodi ljubosumja iskreno čestitali – nihče ne more ostati dolgo jezen, če ima v sebi toliko ljubezni, ki jo je treba razdeliti.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni, ambiciozni in neverjetno usmerjeni v svoje cilje. Ko uspeh doseže nekdo drug, škorpijoni to pogosto razumejo kot izziv – in to osebni. Čeprav na njihovem obrazu nikoli ne boste zaznali ljubosumja, bodite prepričani, da globoko v sebi čutijo nemir.

Škorpijoni ne prenašajo občutka, da zaostajajo za nekom, zato bodo storili vse, kar je treba, da bi presegli njegov uspeh. Zmagoslavje drugih jim daje zagon, da želijo napredovati tudi sami, le redko pa bodo priznali, da jih je uspeh nekoga drugega impresioniral.