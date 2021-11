37. slovenski knjižni sejem ponovno samo na spletu

V spletni obliki se bo danes začel 37. slovenski knjižni sejem. Organizatorji skoraj do zadnjega niso bili prepričani, ali bi ga ob trenutnih razmerah pripravili tudi v Cankarjevem domu, a so se glede na dinamiko okužb in vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa odločili za spletno izvedbo. Sejem bo trajal do 5. decembra.

Začasni ukrepi za preprečevanje okužb s covidom-19, ki jih je vlada sprejela 12. novembra, sicer dopuščajo izvedbo sejma v fizični obliki pod omejenimi pogoji, vendar po besedah predsednika upravnega odbora Mihe Kovača realnih možnosti za izvedbo v živo zaradi narave sejemskega prostora in velikosti stojnic v Cankarjevem domu praktično ni bilo.

Organizatorji sejma, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, so kot težavo navedli obvezno razdaljo med razstavljavci in obiskovalci ter enosmerno gibanje. Oboje bi po njihovi oceni otežilo obiskovalcem sproščen ogled, založnikom pa delo na stojnicah. Iz tega razloga so se, podobno kot lani, odločili za e-knjižni sejem in ga naslovili Knjige povezujejo.

Na e-sejmu bo prisotna večina založnikov, ki so se prijavili na sejem v Cankarjevem domu. Kot je povedal Kovač, so zelo na hitro pripravili sejemski studio, v katerem bodo pripravili okrog 60 dogodkov, ki jih bodo posneli in objavili na svoji spletni strani.

Napovedal je pogovore z avtorji, ki so kakorkoli zaznamovali slovensko knjižno krajino, kot so Erica Johnson Debeljak, Bronja Žakelj, Aksinja Kermauner, Samo Rugelj, Aljoša Bagola, Miha Šalehar, Marjan Ogorevc in Goran Vojnović. Najbolj odmevne avtorje pričakujejo tudi na Cicifestu, ambasador tega dela je Andrej Rozman - Roza.

Med osrednjimi sejemskimi dogodki je Kovač izpostavil še izbor sejemske knjige leta, za katero bodo obiskovalci lahko glasovali prek spleta. Poleg tega bodo podelili nekaj nagrad: Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, nagrado Kristine Brenkove za najboljšo slikanico, nagrado za najboljšo knjigo leta in nagrado za najboljši literarni prvenec.

Žirija v sestavi Suzana Tratnik, Borut Gombač in Diana Pungeršič je za najboljši literarni prvenec med knjigami, ki so prispele na razpis, nominirala dela Klemna Kordeža Hladna veriga (LUD Literatura), Nine Medved Drseči svet (JSKD - revija Mentor), Natalije Milovanović Samoumevno (Center za slovensko književnost) in Teje Močnik Kamni z Marsa (LUD Literatura). Ime nagrajenca ali nagrajenke bo znano danes.