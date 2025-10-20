V Republiki Srbski razveljavili ustavno sporne zakone

Parlament Republike Srbske je po večmesečni politični krizi v soboto poleg imenovanja začasne predsednice entitete razveljavil ustavno sporne zakone, ki jih je sprejel po februarski obsodbi tedanjega predsednika entitete Milorada Dodika. ZDA so zadnje poteze Banjaluke pozdravile, v Sarajevu pa so jih označili za Dodikovo kapitulacijo.

Narodna skupščina Republike Srbske, v kateri ima s partnerji večino Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD), je v soboto po hitrem postopku in brez širše razprave sprejela zakon o prenehanju veljavnosti več zakonov, ki so predvidevali omejitev pristojnosti državnih institucij.

Med drugim so tako prenehali veljati zakon o neupoštevanju zakonov in prepovedi delovanja institucij BiH, spremembe kazenskega zakonika Republike Srbske, ki so določale zaporne kazni za nespoštovanje odločitev institucij ali organov entitete, zakon o neupoštevanju odločb ustavnega sodišča BiH in volilni zakon Republike Srbske, je poročala javna bosansko-hercegovska radiotelevizija BHRT.

Sporne zakone so oblasti v tej entiteti BiH sprejele kot odziv na sodbo, ki je Dodiku za šest let prepovedala delovanje v politiki, ustavno sodišče BiH pa jih je kasneje razveljavilo.

Državna volilna komisija je Dodiku po njegovi obsodbi odvzela predsedniški mandat, a se je kljub temu javno še naprej predstavljal kot predsednik entitete. Oblasti v Republiki Srbski so za 25. oktober obenem razpisale tudi referendum, na katerem naj bi se v entiteti izrekli o sodbi sodišča BiH in odločitvi volilne komisije glede Dodika, nato pa se je v preteklih dneh zgodil preobrat.

Dolgoletna Dodikova svetovalka začasno na njegovo mesto

Dodik je kot novi mogoči datum referenduma začel omenjati 9. januar, parlament Republike Srbske pa je v soboto imenoval začasno predsednico entitete. To je do predčasnih predsedniških volitev, ki bodo 23. novembra, postala dolgoletna Dodikova svetovalka Ana Trišić Babić.

V stranki SDP BiH, ki je del vladajoče koalicije na ravni države, so sobotna dogajanja v Banjaluki po poročanju BHRT označili za kapitulacijo Dodika ter njegove odcepitvene in proruske politike. Obenem so ocenili, da so država in njene institucije dobile še eno pomembno bitko.

Rezultate sobotnega zasedanja narodne skupščine Republike Srbske so pozdravili tudi na ameriškem veleposlaništvu v Sarajevu. Kot so sporočili, se veselijo nadaljevanja tesnega sodelovanja z vsemi stranmi in konstitutivnimi narodi v BiH, pričakujejo pa tudi bolj konstruktiven in pragmatičen odnos z Republiko Srbsko.