Ljudje, rojeni v teh znakih, sovražijo pakiranje

Odhod na počitnice je mnogim najbolj vznemirljiv čas v letu, v izbiranju in zlaganju oblačil v kovčke naravnost uživajo. Nekaterim ljudem pa je ta del dopustniških obveznosti najhujša nočna mora in bi ga najraje prepustili komu drugemu.

Strelec

Strelci obožujejo potovanja, ne prenašajo pa tega, da bi se morali na odhod sistematično pripraviti. Zanje je pakiranje popolno nasprotje spontanosti, ki jim predstavlja največjo radost v življenju. Takoj ko je treba razmišljati o tem, koliko parov nogavic in hlač, katere majice in koliko zobne kreme potrebujejo, izgubijo živce. To se običajno konča tako, da se pakiranja lotijo v zadnjem trenutku, v torbo spravijo preveč nepotrebnih stvari in pozabijo vse, kar je bistveno. Načrtovanje jim uniči vso čarobnost potovanja, želijo se čim prej odpraviti na pot, vse potrebno pa bodo že nakupili spotoma.

Vodnar

Vodnarji niso rojeni za rutino, pakiranje pa je točno to – dolgočasna, ponavljajoča se aktivnost, ki terja logiko, red in doslednost, torej vse tisto, kar jim gre na živce. Namesto da bi zlagali oblačila, obsedijo in razmišljajo o tem, da bi moralo pakiranje biti digitalizirano oziroma da bi moral obstajati algoritem, ki bi to znal postoriti namesto ljudi. Morda bodo sčasoma vendarle začeli pakirati, a bodo ob tem sestavljali sezname skladb za na pot, prebirali neke povsem druge članke ali sanjarili o vremenu, ki jih čaka na cilju. Na koncu bo kovček poln nametanih oblačil in potrebščin brez smisla in reda.

Dvojčka

Dvojčki so ob omembi potovanja takoj polni navdušenja, ko pa je čas za pakiranje, se začne kaos. V mislih se jim nenadoma vrti 15 različnih kombinacij oblačil, trije možni vremenski scenariji in ideje, da bi lahko na potovanju snemali videoblog ali pisali dnevnik. Nenadoma imajo pripravljenih odločno preveč stvari in niti sanja se jim ne, kam so spravili zobno ščetko. Pakiranje jih utruja, ker terja preveč natančnosti in jim jemlje svobodo, ki jo nujno potrebujejo. Najbolj bi jim bilo všeč, da bi vse to opravil kdo drug, oni pa bi se le veselo odpravili na pot in mimogrede spreminjali načrte.